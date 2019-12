Dengue: recomendaciones para viajeros

Que se intensifican para aquellos que van a visitar Paraguay y Brasil donde se reporta una mayor circulación de los virus y de casosEl ministerio de Desarrollo Humano provincial recuerda que las personas que viajen a países limítrofes y otros de América Latina donde circulan los virus del dengue, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad.El dengue es transmitido por la picadura de la especie de mosquitos aedes aegytpi, que pasa los virus de una persona enferma a una sana causando así una infección viral que hasta el momento no tiene tratamiento ni medicamentos específicos.Próximos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aumenta el número de personas que se trasladan desde y hacia países vecinos donde actualmente hay una mayor circulación de los virus, especialmente de los DEN 2 DEN 4 que elevó notoriamente la cifra de casos reportados.Ante tal circunstancia, la cartera de salud provincial insta a los viajeros a tomar los recaudos necesarios para evitar la enfermedad en el periodo en que se encuentren de visita en estas naciones fronterizas, donde existe una mayor probabilidad de contraerla.¿Cómo protegerse?No hay vacuna disponible contra el dengue, pero los viajeros se pueden proteger siguiendo estas recomendaciones generales para prevenir la presencia de mosquitos en el ambiente y para evitar sus picaduras.En primer lugar, evitar la acumulación de agua limpia, quieta y fresca en recipientes que formen paredes y que no se utilicen a diario, ya sean grandes o pequeños.Estos pueden ser: latas, botellas, pedazos de juguetes, cubiertas, macetas, bebederos de animales, floreros, frascos, cisternas, aljibes, cántaros, baldes, tapitas de gaseosa, o cualquier otro de características similares donde se pueda juntar agua. Desagotarlos, taparlos herméticamente, ponerlos boca abajo o eliminarlos cuando no son necesarios son las medidas adecuadas que deben aplicarse.Por otra parte para evitar las picaduras, debe aplicarse repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa, como mínimo cada dos o tres horas. Sobre todo en áreas donde hay mayor cantidad de mosquitos, y en el horario del amanecer y el atardecer donde tienen su mayor actividad (pican).Usar camisas de manga larga y pantalones largos siempre que se encuentre, sobre todo cuando se permanece al aire libre. Usar mosquiteros en las camas, sobre todo cuando se trata de niños, ancianos y personas con discapacidades motrices. También telas mosqueras en puertas y ventanas, o mantener las aberturas cerradas para evitar el ingreso de los mosquitos a los ambientes.