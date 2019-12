Dengue: acciones de prevención en el interior provincial Trabajos integrales en domicilios y en espacios públicos.

Desde el ministerio de Desarrollo Humano, se dio a conocer que las tareas contra el vector del dengue, chikungunya y zika continuarán desarrollándose en la jornada de hoy miércoles 18 de diciembre en distintas localidades del interior de la provincia, como Laguna Blanca, Ingeniero Juárez, Clorinda, Las Lomitas, Los Chiriguanos y zonas cercanas a estas.Se estarán realizando acciones de fumigado espacial a primera hora de la mañana y por la tardecita. Para el fumigado espacial se cuenta con móviles especiales que recorren las calles, pasajes y otros espacios públicos de cada localidad rociando en el ambiente insecticidas verificados que eliminan al mosquito Aedes aegypti, vector de las enfermedades.Mosquito vectorEste mosquito se cría en recipientes y objetos que acumulan agua limpia. La efectividad de la prevención depende de toda la comunidad, por eso es importante: evitar tener recipientes en desuso que puedan almacenar agua, tanto dentro como fuera de la casa.Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua (tanques, barriles, toneles). Agujerear, romper, aplastar o colocar arena en aquellos recipientes que no puedan ser eliminados y cuya permanencia pueda constituir potenciales criaderos de mosquitos. Limpiar las canaletas y desagües pluviales de la casa. No atar botellas a árboles y canteros.Aplicar repelente en aerosol, crema o líquido en las partes del cuerpo no cubiertas por la ropa. Colocar mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de las viviendas.Dentro de las casas es posible protegerse de la presencia de los mosquitos utilizando espirales, pastillas o líquidos repelentes. Sobre todo, se debe reforzar la limpieza en las galerías, habitaciones, depósitos y otros espacios.