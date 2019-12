Tarjeta Alimentaria podría implementarse en febrero en Formosa

Tras participar de una reunión junto a sus pares de otras provincias con el titular de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; el ministro de la Comunidad Aníbal Gómez anticipó que la Tarjeta Alimentaria podría implementarse en febrero en nuestra provincia.El funcionario explicó que durante la reunión se delinearon las políticas a trabajar durante estos cuatro años y consideró que “será una gestión abierta que permitirá transmitir cuestiones particulares de las provincias y que en la anterior gestión no tuvimos esa oportunidad, porque ni siquiera teníamos reuniones, menos planificar acciones en conjunto”.Al hablar del ministro Arroyo, dijo que tiene “muchísimos conocimientos técnicos, es sólido, bien formado y tiene una fuerza de trabajo impresionante al igual que su equipo”.Gómez dijo que sin dudas el tema fundamental de la reunión fue el programa Argentina contra el hambre que lanzó el presidente Alberto Fernández, y en ese marco la tarjeta alimentaria. “Uno de los motivos principales fue ver como se implementará en todo el país, ya estamos trabajando con los equipos en la provincia” señaló.Es un programa alimentario que depende del Ministerio de Desarrollo Social el cual se extiende a todo el país. Tiene el objetivo de entregar una tarjeta de débito poder garantizar la compra de alimentos de la canasta básica para la población materna infantil y en especial para las mujeres embarazadas. Es un plan social de alimentos únicamente para poder comprar y no retira dinero del cajero.Está destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo pero en tres grupos: madres con hijos hasta seis años, embarazadas a partir del tercer mes, beneficiarios con hijos con discapacidad.En cuanto a su implementación, dijo Gómez que “Ya existen los padrones de la Anses, entrecruzaremos datos para conocer el padrón que hasta ahora no tenemos. Vamos a ver si hay superposición, obtener la información para ver cómo se manejará”.“Sabemos que la tarjeta social recibirá un monto mensual que habilita la compra de alimentos, no bebidas alcohólicas, en comercios adheridos que tengan posnet. El monto que se les depositará será de $4 y $ 6 mil” anticipó.Aclaró asimismo el ministro que “No hay que hacer ningún tipo de inscripción en la provincia, estos padrones de la AUH ya existen, lo único que haremos es verificar y como segundo paso hay que hacer un convenio entre Nación y provincia para establecer obligaciones de ambas partes”.Dijo que luego la provincia hará convenio con el banco que emitirá la tarjeta para que funcione en todo el territorio y con los comercios que estarán adheridos a este nuevo beneficio.