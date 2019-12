Aulas Talleres Móviles: una nueva forma de aprender

La red nacional de aulas talleres móviles se crea por resolución del Consejo Federal de Educación en el año 2012. La finalidad de las mismas es hacer llegar a lugares, que por su infraestructura o ubicación geográfica desfavorable, no tienen acceso a la formación profesional y capacitación laboral.Marcelo Naudi Director de Educación Técnica perteneciente al Ministerio de Cultura y Educación de la provincia brindo detalles sobre este nuevo concepto en educación como son las Aulas Talleres Móviles: “Las aulas talleres móviles permiten flexibilizar y ampliar el alcance de la formación profesional y capacitación laboral en todo el territorio de la nación y en particular de la provincia de Formosa”Desde el año 2014 en adelante empiezan a llegar a la provincia distintas aulas talleres móviles que tienen distintas modalidades de formación profesional y capacitación laboral, es una estructura que se monta en un tráiler; el mismo cuenta con todas las comodidades necesarias, inclusive un equipo generador de corriente eléctrica para sostener el funcionamiento del aula taller móvil mientras dure la capacitación.En la provincia de Formosa actualmente existen seis Aulas Talleres Móviles, las mismas brindan capacitaciones en: instalaciones sanitarias, informática y redes, mecánica automotor, área textil y energía renovable.Además de esto Naudi explicó que desde la provincia se complementa esta capacitación a fin de ampliar el alcance de la misma “Donde ubicamos un Aula Taller Móvil, hacemos ofertas satélites en formaciones que están cercanas a la sede para brindar formación profesional y capacitación laboral, a las personas de comunidades cercanas que no pueden trasladarse al aula taller móvil, por cada aula taller móvil existen dos o tres ofertas satélites para así cumplir con la demanda del territorio”.Los lugares donde hasta el momento siguen vigentes las aulas talleres son, Ingeniero Juárez, la cual tiene oferta satélite en Los Chiriguanos, en Pocito y Quimil, cercanos a Pozo de Maza, el aula de informática se encuentra en General Belgrano y además se realizó una adecuación del equipamiento para brindar capacitación en instalaciones eléctricas, el aula encargada de capacitar en indumentaria textil se encuentra en la localidad Herradura.En la ciudad capital en el barrio La Nueva Formosa se encuentra una de las aulas encargadas de la capacitación en instalaciones sanitarias, en Las Lomitas la de mecánica en automotores y en las instalaciones de la EPET N°2 se encuentra el Aula Taller Móvil de energía renovable, la cual capacita en la generación de energía eléctrica fotovoltaica y en el aprovechamiento térmico-solar de la energía solar.Naudi dijo se realizó la firma para que nuevas aulas móviles se instalen en la provincia “Esta séptima aula será de gastronomía y la restante se dedicara a la capacitación en sistemas tecnológicos, el año 2020 tendrá 8 aulas talleres móviles en el territorio provincial y podremos ampliar la oferta de formación profesional”.