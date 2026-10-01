Suspensión de pensiones por discapacidad: disponen equipos para asesorar, orientar y acompañar

Una vez más, Formosa demuestra tener un Estado presente que garantiza derechos y trabaja por una sociedad más justa e inclusiva.

Ante las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional que afectan a titulares de pensiones por discapacidad, el Estado provincial, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad de Formosa, puso a disposición equipos profesionales idóneos con el objetivo de poder brindar asesoramiento, orientación y acompañamiento.

Además, desde el organismo informaron sobre los requisitos, documentación y metodología necesarias para realizar reclamos, solicitar revisiones y efectuar las presentaciones correspondientes ante los entes nacionales.

En este sentido, se indicó que frente a situaciones que generan incertidumbre y afectan derechos, el Gobierno de Formosa sostiene una política pública de acompañamiento, cercanía y compromiso con las personas con discapacidad y sus familias.

Finalmente, se informó que ante cualquier consulta, pueden comunicarse con la Dirección de Personas con Discapacidad en las oficinas situadas en Fortín Yunká N°50, al 370-4545521 o al correo

dirpersonascondiscapacidad@formosa.gov.ar







