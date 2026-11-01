





La Escuelita de Circo de Formosa presenta una nueva producción junto a Aijue Producciones, que combina acrobacias, danza, teatro y humor. Las funciones serán el 21 y 22 de noviembre, a las 20:00, en el Centro Cultural La Mandinga.Después de conquistar al público con “Shrek – Mi cuento, ahora lo cuento yo”, la Escuelita de Circo regresa con “Shrek 2 – Felices por siempre”, una nueva aventura que lleva al escenario el universo del ogro más querido, a través de una propuesta artística que reúne diferentes disciplinas y generaciones de artistas.Esta vez, Shrek y Fiona viajan al reino de Muy Muy Lejano para conocer a los padres de la princesa. Pero lo que debería ser una celebración familiar se convierte en una sucesión de enredos, encuentros inesperados y divertidas situaciones, con la aparición del Príncipe Encantador, el Hada Madrina, el Gato con Botas y otros personajes inolvidables.El circo es el gran protagonista de esta adaptación. Las acrobacias aéreas en telas,saltos en sogas y minitramp, los malabares, las coreografías y las actuaciones se integran al desarrollo de la historia, transformando las escenas conocidas en nuevas experiencias sobre el escenario. Una propuesta donde el movimiento, la destreza, la expresión artística y el humor construyen un espectáculo pensado para toda la familia.La producción reúne a artistas de la Escuelita de Circo, bailarinas de Ballare – Estudio de Danzas y artistas invitados, en una puesta que apuesta al encuentro entre diferentes lenguajes escénicos y al desarrollo de producciones artísticas locales.Artistas invitados: Ekeco Esteban Lopez: Desde la ciudad de Resistencia llega el reconocido artista circense. Jimena Bay, Constanza Micheloni, Viviana Benitez, Ingrid Richter, Marcos Lopez, Ernesto Tito Vera y Bautista Sanchez. El elenco se completa con bailarinas del Estudio de Danzas Ballare. Fuerza local en las actuaciones de grandes referentes formoseños.Más allá de las risas y las aventuras, “Shrek 2 – Felices por siempre” recupera uno de los mensajes más significativos de la historia: la verdadera felicidad no está en responder a lo que otros esperan de nosotros, sino en aceptar quiénes somos y a quienes elegimos amar.Funciones y entradas📅 Sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, a las 20:00 h, en el Centro Cultural La Mandinga, Formosa.🎟 Las entradas pueden solicitarse al 370-4300185 o a través de Instagram @laescuelitadecirco.Producción artística: La Escuelita de Circo y Aijue Producciones.Producción ejecutiva: Natalia Carabajal.Contacto para prensa y entrevistas: 370-4827627 / 370-4300185 (Wilbur o Vivi Martín).