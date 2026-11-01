• Dos fueron reconocidos como propiedad de los damnificados

Efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo en conjunto con la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Unión Escuela, secuestraron siete animales vacunos transportados en un camión Ford 4.000, e imputaron a un sujeto por “Abigeato calificado”, en Estanislao del Campo.

La intervención se concretó el domingo, alrededor de las 14:00 horas, cuando los uniformados colaboraron en la verificación de la carga del vehículo, conducido por un sujeto que fue contratado por otro ciudadano.

Durante la inspección, los policías detectaron distintas irregularidades en las marcas y señales de los animales, entre ellas algunas de reciente aplicación y adulteraciones en las orejas.

Ante esa situación, y con registros de denuncias realizadas por hechos de abigeato, con ayuda de un empleado rural se estableció que dos de los animales pertenecían a damnificados de la zona.

Por el hecho, se inició la causa judicial y se imputó a un hombre por el delito de “Abigeato calificado” y los animales quedaron secuestrados a disposición de la Justicia, en tanto el camión fue restituido a su conductor, quien prestó declaración testimonial.