El sujeto habría agredido físicamente a su pareja, la roció con combustible y la amenazó con prenderla fuego si intentaba retirarse de la vivienda. La víctima recibió asistencia y contención por parte del área de Género de la Policía.

Efectivos de la comisaría de General Güemes intervinieron este lunes, alrededor de las 08:45 horas, en un grave episodio de violencia de género registrado en la localidad de General Güemes, donde una mujer de 30 años denunció haber sido agredida y amenazada por su pareja.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico anónimo que alertó sobre un inconveniente de pareja en inmediaciones de una estación de servicio. Ante esta situación, los uniformados acudieron al lugar y trasladaron a ambas personas a sede policial a los fines pertinentes.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se habría producido en el domicilio que compartían, donde el hombre, de 37 años, habría mantenido una discusión con la mujer, a quien le propinó golpes y posteriormente le roció combustible sobre el cuerpo, las prendas de vestir y un bolso. Además, la habría amenazado con prenderla fuego si intentaba retirarse de la vivienda.

La víctima recibió asistencia y contención por parte de las integrantes del área de Género de la Regional 7, mientras que el hombre fue trasladado bajo custodia policial hasta el hospital local, debido a que presentaba una herida cortante en el pie izquierdo.

Por otra parte, personal de la dependencia interviniente realizó una inspección ocular en el lugar del hecho, con la participación de efectivos de Policía Científica y Bomberos de la Delegación Belgrano, quienes llevaron adelante las tareas técnicas correspondientes para documentar y preservar elementos de interés para la investigación. Durante el procedimiento, se secuestraron prendas de vestir de la víctima, un encendedor, un destornillador y un bidón plástico vacío con olor a combustible.

Asimismo, se recepcionó la denuncia del hombre, quien manifestó haber sido agredido por la mujer con un fragmento de vidrio, lo que provocó una lesión en el pie izquierdo.

En consecuencia, ambas personas fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el hombre se notificó de su situación procesal por el delito de “Tentativa de femicidio privación ilegítima de la libertad”, mientras que la mujer fue notificada de la causa judicial por “lesiones”, con intervención de la justicia.



