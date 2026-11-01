Refuerzan la limpieza del canal central del barrio El Porvenir

La comuna capitalina, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante desde la semana pasada la limpieza del central del barrio El Porvenir, que vierte sus aguas al riacho Formosa. Los trabajos forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan en la ciudad ante el fenómeno de El Niño.

"Los trabajos arrancaron el fin de semana pasado, aguas abajo de la descarga principal, sobre el conducto central de la avenida Marcial Rojas", precisó Hernán Ramis, de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública en la zona norte.

Ramis explicó que ese canal recoge el agua de una parte de las cuencas internas de los barrios El Porvenir y 1° de Mayo, y que descarga finalmente sobre el valle de inundación del riacho.

"Arrancamos con la limpieza sobre el talud norte y a la fecha estamos completando las tareas en el talud sur", señaló. El trabajo abarca toda la sección del canal y las descargas de ambos barrios, con la desobstrucción de las acometidas y alcantarillas de salida.

Ramis remarcó que estas son las tareas más importantes para el escurrimiento de las lluvias en los barrios cuando caen precipitaciones intensas en poco tiempo, "para que el sistema tenga una respuesta rápida ante esos eventos, característicos del fenómeno de El Niño", concluyó.



