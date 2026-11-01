El Poder Judicial de Formosa estuvo en el “Study Tour Justice Digital”

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Guillermo Horacio Alucín, participó recientemente en España de la cuarta edición del “Study Tour Justice Digital”, un foro internacional de alto nivel sobre transformación digital y justicia, que tuvo lugar en las ciudades de Alcalá de Henares y Madrid.

El magistrado formoseño asistió en representación del Poder Judicial de Formosa, tras una invitación cursada al Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes (Ju.Fe.Jus). El encuentro fue organizado y financiado íntegramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también cubrió los gastos de traslado y alojamiento de una nutrida delegación de ministros de Cortes de diversas provincias argentinas.

A lo largo de la conferencia se abordaron ejes centrales para la justicia contemporánea: modelos de organización y administración judicial, gobernanza institucional entre los distintos actores del sistema, infraestructura tecnológica, procesos de transformación digital, aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia y la vinculación entre Justicia y Seguridad.

De regreso en Formosa, Alucín destacó que la experiencia permitió un análisis profundo de los avances alcanzados por el Poder Judicial de España en materia de digitalización:

“Nos explicaron cómo se gestó y se consolidó su modelo, cómo fue todo el desarrollo y las dificultades que debieron enfrentar para implementarlo. No solo pudimos conocer los logros de la justicia española en el terreno digital, sino también anticipar qué problemas podríamos afrontar nosotros al encarar procesos similares en nuestras respectivas realidades provinciales”, relató.

El encuentro contó, además, con la participación de jueces y funcionarios de los ministerios de Justicia de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Colombia, lo que generó un espacio de intercambio regional sumamente enriquecedor. En ese marco, la representación argentina fue la más numerosa y tuvo un rol protagónico en los debates sobre desafíos, errores y aprendizajes en los procesos de transformación digital de los poderes judiciales.

Ciberseguridad

Alucín subrayó que uno de los temas que más lo impactó fue el vínculo entre justicia y ciberseguridad: “Como conclusión de toda la semana de trabajo, quedó claro que la transformación digital y la implementación de la inteligencia artificial en la administración de justicia son imposibles sin un programa de ciberseguridad que contemple integralmente todos los aspectos de ese cambio. Fue, sin dudas, el asunto más discutido”, remarcó.

En este punto, el ministro sostuvo que el diálogo con referentes y funcionarios del BID resultó especialmente oportuno, al abrir la puerta a eventuales apoyos para la consolidación de la transformación digital en Formosa. Explicó que, actualmente, el Poder Judicial provincial lleva adelante –a través de una comisión específica– un diagnóstico sobre el nivel de seguridad del sistema informático institucional.

“Estamos analizando el estado de nuestro sistema, qué necesitamos fortalecer y en qué el BID podría ayudarnos, no solo con recursos económicos, sino también con capacitación, asistencia técnica y asesoramiento especializado. La idea es obtener la ayuda financiera necesaria para implementar programas de ciberseguridad y transformación digital que sean sustentables en el tiempo”, precisó.

Durante la agenda en España, la delegación también visitó el Tribunal Supremo de ese país –equivalente a la Corte Suprema de Justicia–, donde recibió una descripción detallada del arduo proceso de digitalización que atravesó ese órgano judicial. Allí se puso especial énfasis en que, para que la transformación digital sea efectiva, resulta imprescindible un cambio de paradigma y una profunda transformación cultural.

“Nos señalaron que debido a que estos avances no están dirigidos solo a funcionarios y magistrados, sino a todos los justiciables, sin un cambio cultural que acepte y acompañe la digitalización, nada de esto habría sido posible”, relató Alucín. Asimismo, subrayó que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de España actuaron siempre de manera coordinada en la fase administrativa, lo que permitió consolidar un modelo robusto y eficiente.

Ese trabajo conjunto ubica hoy a España en el segundo lugar en materia de transformación digital dentro de la Unión Europea, con programas permanentes de capacitación para todos los usuarios del sistema judicial.

En la instancia de conclusiones del “Study Tour Justice Digital”, representantes de República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Argentina coincidieron en la importancia de estrechar vínculos y generar redes de cooperación regional, especialmente en Sudamérica, para compartir experiencias, estándares y buenas prácticas.

En el plano local, Alucín destacó se está trabajando con especialistas informáticos de la Dirección de Sistemas del Poder Judicial de Formosa y del Centro de Investigaciones Forenses en temas de ciberseguridad. Se está realizando un relevamiento de los puntos más sensibles y vulnerables de la infraestructura tecnológica, para luego cruzar esos resultados con el presupuesto disponible y definir una hoja de ruta.

“Entendemos que uno de los primeros caminos a transitar es el diseño e implementación de un sistema de ciberseguridad concreto, sólido y estable, que reduzca al mínimo la exposición a riesgos informáticos y el avance de ataques como los que ya ha sufrido la provincia”, puntualizó.

En esta línea, se concretaron reuniones específicas con el BID, organismo que, antes de financiar programas, evalúa la capacidad económica de cada Estado. Tradicionalmente, estos fondos ingresan al país a través del Estado Nacional. Sin embargo, Alucín planteó la posibilidad de explorar esquemas que permitan un vínculo más directo con las provincias.

“Lo que propuse al BID fue estudiar si, más allá de lo que establecen las regiones o el Estado Nacional, esa ayuda podría canalizarse directamente hacia las jurisdicciones. Es decir, analizar la viabilidad de acuerdos directos, no únicamente a través de la Nación. Eso será objeto de evaluación, porque por el momento el BID solo puede dialogar formalmente con el gobierno nacional”, explicó.

Para el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, la participación en el “Study Tour Justice Digital” dejó una conclusión central: la modernización tecnológica del Poder Judicial exige no solo inversiones y equipamiento, sino también planificación estratégica, cooperación internacional, capacitación continua, un fuerte andamiaje de ciberseguridad y, sobre todo, una profunda transformación cultural que ponga la innovación al servicio de los ciudadanos.

Háblalo Arandú

En un tramo de su exposición ante tan relevante auditorio, el ministro Alucín se refirió al programa denominado “Háblalo Arandú”; una herramienta tecnológica adaptada para el Poder Judicial de Formosa utilizada para superar barreras idiomáticas y de comunicación con los justiciables.

La adaptación regional que se hizo de esta aplicación tuvo por objetivo responder a las necesidades lingüísticas de la población de Formosa, destacándose que el sistema funciona sin conexión a internet y de manera forma autónoma, lo que permite su uso en zonas rurales y Juzgados de Paz, asistiéndose a personas con barreras idiomáticas (como hablantes de guaraní) o con discapacidades comunicacionales (sordera, afasia, parálisis cerebral).

“El programa “Háblalo Arandú” tuvo una gran aceptación y despertó el interés de muchos de los participantes, sobre todo de aquellos que como nosotros, tienen poblaciones originarias como es el caso de los países de Sudamérica”, destacó el magistrado.

“Háblalo Arandú” fue uno de los proyectos ganadores del Concurso de Innovación Juslab 2025 con apoyo de BID Lab, superando las 4.600 interacciones en los Juzgados de Paz locales donde el guaraní se convirtió en uno de los idiomas más utilizados.



