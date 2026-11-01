En un encuentro federal realizado en Buenos Aires, la provincia expuso los avances de un sistema de salud público que garantiza el acceso a la atención del accidente cerebrovascular, con resultados comparables a los de centros de referencia de América Latina.

Una delegación del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa participó del Segundo Encuentro del Foro Federal sobre Políticas y Redes de Atención del ACV Isquémico, realizado en Buenos Aires, donde presentó los resultados de la Red Provincial de Atención del Accidente Cerebrovascular (ACV), consolidada a partir de las políticas públicas de salud impulsadas por el Gobierno del doctor Gildo Insfrán.

La representación formoseña estuvo integrada por el subsecretario de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, doctor Carlos Rodríguez; la directora del Hospital Central de Emergencia “Dr. Ramón Carrillo”, doctora Nora Oviedo; y especialistas en neurología del Hospital Central, el Hospital Interdistrital Evita y el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), integrantes de los equipos que desarrollaron el protocolo provincial de ACV.

La participación se produjo en un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios en el sistema sanitario. Según los datos consignados por Rodríguez, el Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 para sostener la meta de superávit fiscal, con reducciones superiores a los 63.000 millones de pesos en programas de salud y de 25.000 millones en partidas destinadas al fortalecimiento de los sistemas provinciales.

Frente a ese escenario, Formosa expuso los avances de una red pública integrada, organizada para brindar atención a los pacientes con ACV en todo el territorio provincial, independientemente de que cuenten o no con obra social.

La salud pública como decisión política

Durante el Foro, representantes de distintas jurisdicciones abordaron las dificultades relacionadas con el financiamiento de los tratamientos y la articulación entre obras sociales, prestadores privados y financiadores, situaciones que pueden demorar la conformación de redes asistenciales.

Al respecto, Rodríguez sostuvo: "La diferencia entre una provincia que tiene red de ACV y otra que no la tiene no es solo económica. Es una decisión política: definir que la salud de las personas es lo primero que se protege y lo último que se ajusta".

En el mapa de redes presentado durante el encuentro, Formosa figura entre las provincias que cuentan con una red provincial de ACV consolidada, resultado de la planificación sanitaria, la incorporación de tecnología y la formación de recursos humanos especializados.

Resultados que posicionan a Formosa a nivel regional

Actualmente, la provincia cuenta con 11 tomógrafos distribuidos en el territorio, siete de ellos en el interior, además de nodos de atención con capacidad para iniciar tratamientos de trombólisis y una Unidad de ACV en funcionamiento en el Hospital Central de Emergencia “Dr. Ramón Carrillo”.

Según los datos expuestos en el Foro, entre enero y octubre de 2026, la red provincial atendió 257 eventos cerebrovasculares, de los cuales 175 fueron isquémicos. Durante ese período se realizaron 35 trombólisis, equivalentes al 20% de los ACV isquémicos registrados.

Como referencia, se presentaron datos de un estudio multicéntrico publicado en la revista científica TheLancet Regional Health – Americas, que incluyó a 1.106 pacientes de centros de referencia de ocho países latinoamericanos.

La investigación registró un 18% de trombólisis como tratamiento único y un 3% de trombólisis combinada con trombectomía (cirugía). En Formosa, la tasa de trombólisis alcanzó el 20%, un indicador que permite establecer una comparación con los resultados publicados, considerando las diferencias entre las poblaciones y los procedimientos evaluados.

Sobre estos resultados, Rodríguez remarcó: "Estos resultados demuestran que una red pública provincial, que incluye también a los hospitales del interior, puede alcanzar niveles de atención comparables a los de centros de referencia de América Latina".

Dos modelos de gestión sanitaria

El subsecretario también hizo referencia al impacto de las medidas de ajuste nacionales, que alcanzaron programas de provisión de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.

A ello se sumó la Resolución 1447/2026, que, según lo señalado por Rodríguez, redujo el contenido del botiquín del Programa Remediar, destinado a facilitar el acceso a medicamentos esenciales, especialmente entre personas sin cobertura médica, incluidas aquellas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes.

Mientras el Gobierno nacional fundamenta estas medidas en la necesidad de sostener el superávit fiscal, desde Formosa se plantea un modelo de gestión que considera a la salud pública como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

"El equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse dejando afuera a las personas. La salud, la educación y el acceso oportuno a los tratamientos son derechos que el Estado debe proteger. Esa es la diferencia entre considerar la salud como un gasto o asumirla como una inversión en el bienestar de la población", concluyó Rodríguez.



