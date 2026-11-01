La directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad del Gobierno de Formosa, Susana Jara, destacó la sanción de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

La misma fue aprobada por unanimidad este jueves 19 en el Senado de la Nación, con 71 votos afirmativos, y señaló que esta decisión representa un avance para la protección de derechos, pero también abre una nueva etapa de responsabilidades para garantizar su cumplimiento efectivo.

La iniciativa transforma en un régimen permanente las principales medidas contempladas en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finalizaba en diciembre. Su aprobación fue resultado de una sostenida lucha del colectivo de discapacidad, las organizaciones, las familias y la movilización popular, que reclamaron respuestas y condiciones de mayor protección para las personas con discapacidad.

Entre sus principales disposiciones, la nueva normativa mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70 % del haber mínimo jubilatorio, establece su compatibilidad con el empleo registrado bajo determinados límites de ingresos, contempla la continuidad de las prestaciones básicas y de la cobertura de salud a través de Incluir Salud, y dispone mecanismos de actualización de aranceles y auditorías periódicas con garantías para el ejercicio del derecho de defensa.

Al referirse a la importancia de esta sanción, Jara sostuvo que “es un paso muy importante, porque permite dejar atrás la incertidumbre de un régimen de emergencia y avanzar hacia un marco permanente de protección. Es también el resultado de una lucha colectiva, de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que sostuvieron sus reclamos para que sus derechos sean reconocidos y respetados”.

Sin embargo, la funcionaria remarcó que la sanción legislativa no agota el camino. “Ahora comienza una etapa fundamental, que es la de su implementación. Para que esta ley se traduzca en respuestas concretas, es necesario avanzar con su reglamentación, garantizar los recursos presupuestarios necesarios y asegurar que las prestaciones, los servicios y los mecanismos de protección puedan sostenerse en el tiempo. Una ley necesita recursos y decisión para que lo que establece se cumpla efectivamente”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la responsabilidad involucra a los distintos niveles del Estado y requiere fortalecer la articulación entre Nación, Provincia y municipios, tanto en la planificación de las políticas públicas como en el acompañamiento cotidiano a las personas con discapacidad y sus familias.

Para Formosa, este nuevo marco constituye una oportunidad para continuar consolidando las políticas públicas provinciales, profundizar el trabajo territorial y fortalecer los dispositivos de orientación, asistencia y promoción de derechos que se desarrollan en las distintas localidades.

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, Jara reafirmó el compromiso de continuar trabajando para que cada avance normativo tenga un correlato en la vida cotidiana de las personas, promoviendo una sociedad con mayores condiciones de accesibilidad, participación e inclusión.

“La discapacidad no puede ser motivo de exclusión ni variable de ajuste. Garantizar derechos requiere políticas sostenidas, protección y un Estado presente”, concluyó Jara.



