Su mensaje especial estuvo dedicado a toda la comunidad que integra esa rama de la enseñanza tras celebrarse el día este domingo 15 de noviembre.

“En el Día de la Educación Técnica, reconocemos a quienes, con vocación y esfuerzo, construyen y transforman el conocimiento en herramientas para el desarrollo”, destacó el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al aludir a este día que se celebra cada 15 de noviembre.

En ese sentido, indicó también el primer mandatario que, “en Formosa, seguimos fortaleciendo la educación pública, gratuita y de calidad, que vincula la formación con el trabajo y la producción, generando mayores oportunidades para nuestros jóvenes y fortaleciendo el futuro de nuestra provincia”.

Para finalizar, saludó a toda la comunidad involucrada en la Educación Técnica en la provincia.



