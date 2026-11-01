La Municipalidad de Formosa dio inicio este lunes al primer llamado del examen de idoneidad para guardavidas, una instancia de evaluación destinada a quienes buscan acreditar sus aptitudes y conocimientos para desempeñarse en esta actividad.

La parte práctica del examen se lleva adelante desde este lunes 16 hasta el viernes, en el horario de 6 a 8 de la mañana. Según se informó, este primer llamado cuenta con 35 aspirantes inscriptos que ya cumplimentaron la totalidad de los requisitos solicitados para participar de la evaluación.

Una vez finalizado este primer período, está previsto que la semana próxima comience un segundo llamado. Además, el viernes, al concluir las pruebas prácticas, se desarrollaría la evaluación teórica correspondiente.

Desde la organización destacaron la buena repercusión que tuvo la convocatoria y señalaron que, una vez concluidos ambos llamados, se analizará la posibilidad de establecer una prórroga, de acuerdo con la cantidad de aspirantes que hayan aprobado y de quienes logren reunir los requisitos exigidos.

De esta manera, el Municipio avanza con el proceso de evaluación y acreditación de idoneidad, promoviendo la formación y preparación de quienes aspiran a desempeñarse como guardavidas.



