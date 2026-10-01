Lote 8: Estudiantes secundarios participaron de una charla sobre salud sexual y prevención

El equipo del centro de salud local acompañó el cierre de un taller de Educación Sexual Integral desarrollado en la EPES Nº 13, donde se brindó información sobre infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos.

El equipo del centro de salud de Lote 8, ubicado en el Departamento Ramón Lista, en el oeste de la provincia de Formosa, brindó una charla sobre salud sexual y prevención a estudiantes de 3°, 4° y 5° año de la EPES Nº 13, en el marco del cierre de un taller de Educación Sexual Integral (ESI).

La actividad se realizó a partir de una invitación de los docentes de la institución educativa, quienes venían trabajando estos contenidos durante varias semanas y solicitaron el acompañamiento del equipo sanitario para profundizar los conocimientos adquiridos por los alumnos.

Al respecto, el director del centro de salud de Lote 8, licenciado Diego Fernández, explicó que la propuesta permitió reforzar, desde el ámbito sanitario, los temas abordados previamente en las aulas.

“Los profesores venían trabajando desde hace varias semanas con los estudiantes distintos contenidos de Educación Sexual Integral y nos invitaron a participar del cierre para profundizar especialmente en los temas relacionados con la prevención y el cuidado de la salud sexual”, comentó.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), las medidas de prevención y los distintos métodos anticonceptivos disponibles, sus características, formas de utilización y mecanismos de acción.

Asimismo, se generó un espacio de intercambio en el que los adolescentes pudieron realizar preguntas, plantear inquietudes y despejar dudas sobre los temas desarrollados.

Fernández agradeció a los docentes y directivos de la institución por la invitación y valoró la importancia de estas actividades para acercar información y herramientas de prevención a los jóvenes.

La jornada puso de relieve el valor del trabajo articulado entre salud y educación, una tarea que el Gobierno de Formosa impulsa para fortalecer el acceso a información confiable y promover el cuidado de la salud de los adolescentes en las distintas comunidades del territorio provincial.



