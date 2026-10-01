La ADE invita a participar de una charla especializada en modelo de franquicias

La jornada se llevará a cabo, por primera vez en Formosa, el martes 3 de noviembre. Disertará un reconocido consultor. Será una oportunidad, también, para acceder a reuniones individuales de asesoramiento en torno a este tema.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) invita a empresarios, comerciantes y emprendedores a descubrir cómo convertir un negocio local en un modelo de franquicia con potencial de expansión provincial y nacional.

La iniciativa impulsada por la ADE, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno provincial, con el acompañamiento de la Federación Hotelera y Gastronómica de Formosa (FEHGRA) y Banco Formosa, se realizará, por primera vez, en Formosa esta charla especializada en el modelo de franquicias, una oportunidad para que empresarios, comerciantes y emprendedores de la provincia conozcan las herramientas necesarias para proyectar el crecimiento de sus negocios y llevar sus marcas a nuevos mercados.

Bajo el título “Formosa: De Comercio Local a Franquicia Nacional”, la jornada tendrá lugar el martes 3 de noviembre, de 17 a 19 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital, y contará con la disertación del contador Carlos Canudas, de “Canudas, profesionales en franquicias”.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer qué es una franquicia, cuáles son las condiciones que debe reunir un negocio para expandirse bajo este modelo y qué aspectos económicos, comerciales, operativos y legales se deben considerar para hacerlo viable. Además, se realizará un test de franquiciabilidad para evaluar el potencial de los negocios locales y reconocer oportunidades concretas de crecimiento.

La propuesta busca abrir nuevas perspectivas para el desarrollo empresarial formoseño, acercando conocimientos y herramientas que permitan transformar experiencias comerciales exitosas en modelos de negocio replicables, con identidad propia y posibilidades de expansión a nivel nacional.

La ADE invita a los interesados a participar de esta primera experiencia, pensada para quienes buscan dar un nuevo paso en sus negocios, fortalecer sus marcas y descubrir si están preparados para crecer más allá de sus propios locales inscribirse a través del link: https://forms.gle/i2R976sQrf9hAoEQA o para consultas pueden ingresar a las redes sociales de la ADE o al whatsapp: 3704329154



