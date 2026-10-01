Esclarecieron el robo en una escuela, retuvieron a un adolescente y secuestraron elementos

• El procedimiento se realizó tras una investigación por la sustracción de cañerías y cables de conexión de equipos de aire acondicionado

Integrantes de la Comisaría Seccional Sexta pusieron a disposición del Juzgado de Menores a un joven de 17 años por un caso de robo en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 407, del barrio San Juan Bautista.

El hecho se habría registrado durante la madrugada del miércoles último, en el establecimiento educativo ubicado en la intersección de las calles Juan Luis Díaz y Fotheringham.

De allí sustrajeron cañerías de cobre de la unidad exterior de un aire acondicionado y cables de conexión de otros cuatro equipos, además de provocar daños en el sistema de seguridad de un tablero eléctrico del polideportivo.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Policía Científica, que realizó las tareas periciales y documentó la escena mediante fotografías y mediciones.

A partir de las tareas investigativas y el análisis de registros de cámaras de seguridad, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Sexta identificaron al presunto autor del hecho: un joven de 17 años.

Luego lo retuvieron en la vía pública y se constató que tenía en su poder un retazo de cable de similares características a los sustraídos.

Durante el procedimiento, se secuestraron el cable y un cuchillo con empuñadura de madera, que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

Por esta situación, el adolescente fue trasladado a la dependencia policial junto a su madre, donde se realizaron las actuaciones legales, en el marco de una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Menores.