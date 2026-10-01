Con 200 inscriptos, la ADE continúa fortaleciendo la capacitación en Manipulación Segura de Alimentos

La Agencia de Desarrollo Empresarial viene impulsando hace más de seis años esta formación junto al Ministerio de Desarrollo Humano, brindando herramientas fundamentales para el sector gastronómico y los emprendimientos alimenticios.

Con una destacada convocatoria de 200 inscriptos, entre ellos representantes de 45 centros comunitarios, se llevó adelante una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, organizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), en articulación con la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, y con el acompañamiento de la Federación Hotelera y Gastronómica de Formosa (FEHGRA) y el Banco Formosa.

Con más de seis años de trayectoria, esta iniciativa continúa promoviendo la capacitación y el fortalecimiento de las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria en Formosa.

Participaron del acto de cierre la administradora general del Instituto de Pensiones Sociales de Formosa, Teresa Galván; la diputada provincial con mandato cumplido, arquitecta Blanca Denis, el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano; José Francisco González; presidente de la Federación Hotelera y Gastronómica de Formosa FEHGRA, Sebastián Urrutia; secretario de la Federación Hotelera y Gastronómica de Formosa FEHGRA, Ronny Ojeda; presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial y presidente de la Unión Industrial Formosa, Jorge Antueno y el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo.

La capacitación, desarrollada durante dos jornadas en el Galpón “G” del Paseo Costanero, estuvo a cargo de profesionales del área de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, quienes abordaron la importancia del rol del manipulador de alimentos en la prevención de enfermedades, los peligros y riesgos asociados a su elaboración y comercialización, y las prácticas higiénicas necesarias para garantizar alimentos seguros.

Al respecto, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo, expresó su satisfacción por dar respuesta a las demandas de los emprendedores formoseños y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y los organismos involucrados para acercar herramientas concretas de formación al sector.

Asimismo, señaló que “esta propuesta está destinada a trabajadores gastronómicos, emprendedores y productores de agroalimentos, para quienes contar con esta acreditación representa un requisito fundamental para desarrollar sus actividades, comercializar sus productos y participar en exposiciones y ferias con las habilitaciones correspondientes”.

Uno de los participantes señaló: “Estos conocimientos nos ayudan a trabajar con mayor seguridad, cuidar la salud de las personas y cumplir con los requisitos que se necesitan para desarrollar nuestra actividad”.

En este sentido, remarcaron que la formación representa una herramienta concreta para fortalecer sus emprendimientos y mejorar sus prácticas de trabajo.

Tras aprobar una evaluación final, los participantes obtuvieron el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, de validez nacional. Esta acreditación responde a la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de contar con el carnet para quienes desarrollan actividades en contacto con alimentos.

Finalmente, Arévalo agradeció el acompañamiento de los profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano y de todos los que hicieron posible la capacitación. De esta manera, la Agencia de Desarrollo Empresarial reafirma su compromiso con la capacitación continua, el fortalecimiento de los emprendimientos locales y la generación de oportunidades que contribuyan al desarrollo económico de Formosa.







