Vizcaíno resaltó la “enorme incidencia” del PAIPPA en la vida de las familias rurales de la provincia de Formosa

El dirigente justicialista se refirió a la trascendencia del Programa creado por decisión del gobernador Insfrán en 1996 y que posteriormente se transformó en Instituto.

La Feria Ganadera Paippera desarrollada el jueves 30 en El Chorro, una localidad del Departamento Ramón Lista en el oeste de la provincia de Formosa, permitió que más de 55 familias ofrecieran más de 700 cabezas de ganado para la venta en el predio ferial de la Asociación de Productores La Chorreña.

El éxito del evento pone en relieve la importancia de promover este tipo de actividad ganadera. En ese sentido, el dirigente justicialista y exdiputado provincial Roberto Vizcaíno señaló a AGENFOR que gracias a esta política de acompañamiento por parte del Gobierno provincial se mejora la calidad de la hacienda y permite a su vez organizar a los paipperos a través de las distintas asociaciones que los nuclean.

Ese trabajo constante de la gestión del gobernador Gildo Insfrán se ve reflejado en los remates, que son también espacios “de socialización entre los paipperos” y donde, especialmente, el Instituto PAIPPA, como institución “tiene una enorme incidencia” en la vida de las familias rurales, incluso su impacto que va mucho más allá de los remates”, subrayó.

Esbozó, asimismo, que “se genera un sentido de pertenencia por el hecho de que, en caso contrario, ellas no tendrían la posibilidad de vender su hacienda, ya que a esta zona no llegan entidades como la Sociedad Rural”.

Y amplió que el Modelo Formoseño forjó esa identidad, teniendo “al pequeño productor como centro de sus políticas públicas” y, en su ejecución, además, se integra “a todas las regiones de la provincia”, acentuó.

Por otro lado, como un militante, y siguiendo las directivas del gobernador Insfrán, expuso que recorre permanentemente las localidades del oeste. En ese marco, recientemente, visitó La Rinconada y Vaca Perdida y escuchó las necesidades que plantean sus habitantes.

Crisis nacional

Por último, se refirió al contexto nacional y la crisis que atraviesa la Argentina, agudizada por las crueles políticas del Gobierno nacional y la motosierra del presidente Javier Milei, a pesar de ello, marcó que en Formosa la decisión del gobernador Insfrán “es seguir trabajando por el bienestar del pueblo”. Por lo tanto, a pesar de las adversidades del presente, “de ninguna manera se negocia el compromiso con la gente que más lo necesita”, afirmó finalmente.











