El RENATRE te invita a participar del nuevo curso virtual y asincrónico «Vehículos 4×4: manejo y funcionamiento en el entorno rural», que comenzará el miércoles 19 de agosto.

La propuesta está orientada a quienes deseen conocer más sobre los vehículos 4×4, repasar conceptos básicos y comprender sus principales prestaciones y los recursos disponibles para transitar por diferentes terrenos y condiciones climáticas.

Presentación

El RENATRE te invita a participar del curso virtual “Vehículos 4x4: manejo y funcionamiento en el entorno rural”.

La propuesta está dirigida a quienes quieran conocer un poco más sobre los vehículos 4x4, repasar algunos conceptos básicos y comprender de manera sencilla el funcionamiento de sus principales componentes y sistemas.

A lo largo del curso se abordarán distintas prestaciones y recursos que ofrecen estos vehículos, con el propósito de entender cuándo y cómo pueden utilizarse durante la conducción en entornos rurales.

Para acompañar este recorrido, vas a encontrar materiales elaborados con textos, imágenes y videos demostrativos que facilitarán el acercamiento a los diferentes temas.

¿Cuándo y cómo se cursa? Una vez que cuentes con tu matrícula, recibirás por correo electrónico la información necesaria para ingresar al aula virtual.





El curso comenzará el miércoles 19 de agosto de 2026. Ese día, a las 14:30 horas, se realizará un encuentro virtual de apertura para presentar el curso, recorrer el aula y explicar cómo se desarrollará la cursada.





La capacitación se realizará de manera virtual y asincrónica a través del Campus RENATRE. El aula estará disponible las 24 horas, por lo que podrás acceder a los contenidos y realizar las actividades en el momento que te resulte más conveniente.





El miércoles 2 de septiembre, a las 14:30 horas, se realizará un encuentro virtual de repaso de los principales temas abordados y el cierre del curso será el miércoles 9 de septiembre de 2026.





Encuentros virtuales El curso cuenta con dos encuentros sincrónicos a través de Google Meet. Las personas inscriptas recibirán por correo electrónico la información necesaria para ingresar.





Encuentro de apertura: miércoles 19 de agosto de 2026, de 14:30 a 15:30 horas.





Durante este encuentro se presentará el curso, se realizará un recorrido por el aula virtual y se brindará información general sobre la modalidad de cursada, los contenidos y las actividades previstas.





Encuentro: miércoles 2 de septiembre de 2026, de 14:30 a 15:30 horas. En este encuentro se realizará un repaso de los principales temas abordados durante el curso y se destinará un espacio para compartir consultas y comentarios.





Contenidos

El curso está organizado en cuatro módulos, en los que se abordan el funcionamiento mecánico de las principales prestaciones de los vehículos 4x4 y cómo utilizarlas durante la conducción. También se trabaja sobre los distintos tipos de neumáticos, el rol que cumplen y algunas recomendaciones para circular en diferentes terrenos y condiciones climáticas.

Al finalizar el recorrido, se propone una actividad de cierre destinada a repasar los principales conceptos trabajados.

Además, vas a encontrar un quinto módulo complementario sobre cuidados generales del automotor. Su contenido se ofrece como material adicional y no forma parte de la actividad de cierre.

Para obtener el certificado será necesario completar la actividad de cierre y la encuesta de opinión del curso.





Certificado

Al completar el curso, recibís un certificado digital oficial del RENATRE que acredita tu participación. El mismo se puede descargar directamente desde el aula virtual.

Inscripción P Para inscribirte, ingresá al formulario haciendo clic en el siguiente enlace: https://forms.gle/jWcVD6LfAKN27bwE8

Ante cualquier duda, podés enviar un correo a: 📩 capacitacion@renatre.org.ar También escaneando el código QR.































