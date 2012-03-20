Svartz acusó a la oposición de “instalar” que en Formosa todos los trabajadores son del sector público

Además, reprochó al Presidente que justifique el endeudamiento récord de las familias y aseguró que es “para llenar el changuito” y no “para comprar una televisión”.

El director de Estadísticas y Censos, Julio Svartz, se refirió al informe que dio a conocer la consultora Politiké donde sostiene que, en la ciudad de Formosa, cada mil habitantes 95 son empleados de la Administración Pública Provincial, lo que la ubica en la media del país, siendo superada por provincias como Río Gallegos, Ushuaia y La Rioja.

En el análisis realizado en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se aprecia que el promedio en el país, en las capitales provinciales, es de 84 trabajadores cada mil habitantes, lo que coloca a Formosa en el puesto N°12.

En ese sentido, el funcionario consideró que “se instauró un relato de sectores opositores al Gobierno provincial, donde nuestra provincia es exclusivamente empleo público” y lamentó que “esto lo pusieron en todos lados y lo repiten como loro, sin ningún dato que respalde eso”.

Sin embargo, aseguró que “el dato termina matando el relato” porque, si bien en Formosa existen empleados en el sector público, “muchas veces eso está estigmatizado en que el número de trabajadores es identificado con personas que no trabajan, entre comillas”, pero “se olvidan que son los médicos, enfermeros que atienden en el sector sanitario, que son la Policía que brinda la seguridad”.

Svartz ratificó que, el informe presentado por la Consultora, tanto en capital como en el interior, demostró que la realidad de Formosa no es acorde a ese relato opositor porque, para el primer trimestre, “cada mil habitantes, cuenta con 95 empleados públicos”.

Asimismo, habló también acerca de los altos índices de endeudamiento y morosidad que aumentan cada mes en el país y reprochó que al Presidente no le “interesa realmente gobernar para los argentinos”.

“Él está en su contexto de querer ser un gran pensador contemporáneo económico, plantear una teoría que no le sirva a nadie, que no funciona en ningún lado y que sea reconocido a nivel mundial y seguir de gira haciendo conferencias”, señaló.

Y añadió: “Que te diga que la calle Corrientes tenga un teatro lleno, no te representa que haya un aumento en el consumo, que haya mejorado la calidad económica”.

El titular de Estadísticas y Censos dijo, en cambio, que el dato que “demuestra que realmente la economía está funcionando es que el consumo masivo cayó nueve meses seguidos y no se recupera, que el sector de la construcción no se termina de recuperar, que el sector del comercio mayorista y minorista no se termina de recuperar”.

Por último, dijo que “es una vergüenza” que el gabinete nacional justifique que “el endeudamiento de las familias” sea “porque compraron un televisor en doce cuotas”.

“Porque vos ves en los supermercados que la gente está financiando el changuito de compras en cuotas, no está financiando solamente el televisor que fue para el mundial hace dos meses”, sentenció.



