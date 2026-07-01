Rafael Nacif: "Hay que proteger nuestra Patria, nuestra tierra y nuestra soberanía"

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, expresó su acompañamiento a la postura de los legisladores nacionales de Formosa y a la firme decisión del gobernador Dr. Gildo Insfrán de rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica el régimen de protección de las tierras rurales.

Nacif sostuvo que desde el oeste formoseño se defiende la Patria, los recursos naturales, la independencia económica y la soberanía política, al considerar que la iniciativa disminuye los mecanismos de protección del territorio argentino y genera una profunda preocupación sobre el futuro de las tierras rurales y de las zonas de frontera.

"Uno de los puntos más preocupantes del proyecto es que elimina restricciones que hoy limitan la adquisición de tierras por parte de extranjeros, lo que podría dejar al territorio nacional expuesto a un proceso de concentración y pérdida del control sobre recursos estratégicos. También plantea modificaciones en materia de desalojos que podrían afectar a pobladores y comunidades que históricamente habitan esos territorios", afirmó.

El jefe comunal recordó que hace más de un año advertían sobre el rumbo que estaban tomando las políticas del Gobierno nacional. "Cuando decíamos que venían por todo, nos referíamos justamente a esto. Hoy vemos cómo intentan avanzar sobre herramientas que durante años protegieron nuestra soberanía y el patrimonio de todos los argentinos", expresó.

Asimismo, consideró que las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impedir una nueva candidatura del gobernador Gildo Insfrán, los reiterados pedidos de intervención federal a Formosa y las permanentes campañas de desprestigio contra la provincia responden a una misma estrategia.

"Buscan obtener por otros medios la gobernabilidad que el pueblo les niega en las urnas para desmantelar un modelo que defiende un Estado presente, la justicia social, la igualdad y la equidad. No debemos dejarnos confundir", manifestó.

Finalmente, Rafael Nacif convocó a la comunidad a permanecer unida y comprometida con la defensa del territorio nacional.

“Estemos más atentos que nunca. Hay que proteger, en paz, pero implacables, no solo nuestro destino, sino también el de las próximas generaciones. Porque cuando están en juego nuestra tierra, nuestros recursos y nuestra soberanía, no hay lugar para la indiferencia.”