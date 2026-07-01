No a la extranjerización de tierras





La tierra no es una mercancía más. Es parte de nuestra soberanía, de nuestra identidad y del futuro de las próximas generaciones . En ella trabajan miles de familias que producen alimentos, cuidan nuestros montes y mantienen vivas las comunidades rurales.



Quienes conocimos la lucha campesina y pagamos con prisión por esa causa sabemos el sacrificio que significó defender el derecho a la tierra, frente a los intereses de quienes solo ven como un negocio.

Por eso hoy nos preocupa profundamente que se impulsen medidas que puedan favorecer una mayor concentración y extranjerizacion de un recurso estratégico para la Nación.



A los senadores que este jueves tendrán la responsabilidad de tratar este tema le pedimos que actuen con patriotismo responsabilidad y compromiso con el pueblo argentino.



Defiendan la soberanía nacional y el derecho de quienes viven y trabajan la tierra.

" Aunque sea para Nuestros Hijos "





CARLOS SOTELO

Dirigente ULICAF





Como ex dirigente de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, y como alguien que junto a tantos compañeros luchó por el derecho de los pequeños productores y las familias Campesinas a permanecer en sus tierras, siento el deber moral de expresar mi profundo rechazo a cualquier iniciativa que facilite la extranjerizacion de la tierra argentina.