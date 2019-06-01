La localidad de El Espinillo festejará 121 años de su fundación

En la comunidad del interior de la provincia de Formosa habrá desfile y festival este jueves 6. Además, por esta festividad también desde semanas previas ya se vienen desarrollando eventos deportivos y sociales.

El Espinillo es una localidad situada sobre la Ruta Nacional N° 86, a solo 176 kilómetros de la ciudad capital, que celebrará este jueves 6 de agosto un nuevo aniversario de su fundación, con un desfile cívico e institucional; y por la noche, un gran festival.

En ese marco, las actividades se iniciarán a la mañana con una carrera de sortija en el Polideportivo. Luego, desde las 16 están todos invitados al desfile y posterior festival desde las 19 horas en la Avenida San Martín, frente al Polideportivo”, adelantó el intendente David Báez.

Sobre la grilla de artistas, indicó que actuarán Hernán Arias, Jonatan Velez y Los Charros, DJ Seba Fernández. “También, como siempre tenemos espacio para artistas de nuestra localidad y de la zona”, destacó.

En el ámbito deportivo, se está realizando con motivo del aniversario un torneo de fútbol. Se trata de la Copa 121° aniversario del que participan equipos de la localidad.

Asimismo, el concurso “Parte de nuestra localidad” es otra de las actividades impulsadas por esta fecha, por lo que “estamos recibiendo maquetas elaboradas por nuestros vecinos, una forma de darle mayor valor a los diferentes espacios de nuestra localidad”, informó el jefe comunal.



