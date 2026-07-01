El PI respaldó la visión integral e inclusiva de "La Muni en tu Barrio"

El presidente del Partido Intransigente de Formosa, Luis Recalde, valoró la continuidad del programa "La Muni en tu Barrio", destacando que este año se haya reactivado manteniendo intacta su esencia: la de acercar el Estado a cada comunidad y brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

Recalde sostuvo que el crecimiento permanente de la ciudad requiere una gestión planificada, cercana y eficiente. En ese sentido, afirmó que la decisión política del intendente Jorge Jofré de descentralizar los servicios municipales acerca soluciones concretas a los vecinos en sus propios barrios, facilitando el acceso a trámites y prestaciones esenciales, fortaleciendo la presencia del Estado y mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Asimismo, destacó que el programa no se limita únicamente a la prestación de servicios, sino que está acompañado por una importante intervención urbana con tareas de cuneteo, perfilado, relleno y compactación de calles, además del retiro de residuos no convencionales, reflejando una planificación integral que combina infraestructura, servicios y una presencia permanente del municipio en cada barrio.

"Los resultados hablan por sí solos. Cientos de vecinos pudieron acceder a distintos servicios municipales en una sola jornada y, al mismo tiempo, el barrio recibió mejoras concretas en su infraestructura. Esa es la forma de gobernar que impulsa el intendente Jorge Jofré: un Estado presente, organizado y comprometido con mejorar la calidad de vida de cada familia formoseña", concluyó Recalde.