Detuvieron a dos hombres y recuperaron objetos sustraídos de una vivienda

También secuestraron la motocicleta utilizada durante el ilícito

Efectivos de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico Policial aprehendieron a dos sujetos, recuperaron un televisor y un teléfono celular sustraídos de una casa del barrio 20 de Julio, de esta ciudad.

La investigación se inició durante la madrugada del martes último, luego de un requerimiento ingresado a la línea de emergencias 911, que alertaba sobre un ilícito cometido en una vivienda de la manzana 31.

Al llegar al lugar, los policías dialogaron con la propietaria del inmueble, quien manifestó que desconocidos ingresaron a una de las habitaciones y se llevaron un televisor de 43 pulgadas y un teléfono celular.

De manera inmediata, los uniformados desplegaron un amplio patrullaje por distintos sectores, mientras que en la avenida Los Constituyentes, frente a un establecimiento educativo del barrio Antenor Gauna, interceptaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de 110 cilindradas.

Durante la identificación, constataron que uno de ellos transportaba un televisor con las mismas características aportadas por la damnificada.

Ante esa situación, se procedió a la aprehensión de ambos sujetos y al secuestro del aparato, un celular y una motocicleta Mondial de 110 cilindradas, todo trasladado a la dependencia policial.

Las actuaciones fueron documentadas por personal de la Delegación de Policía Científica y los detenidos permanecen alojados en celdas, a disposición de la Justicia provincial.