Desde el lunes, bancos y billeteras podrán cobrar préstamos desde la cuenta del cliente

Las personas que tenían deudas bancarias o tarjetas de crédito bloqueadas usaban las billeteras virtuales (como Mercado Pago o Ualá) para guardar sus ingresos diarios o informales, sabiendo que el banco no podía "cobrarse de las mismas", al automatizarse estos débitos, se pierde ese espacio seguro de liquidez inmediata, hasta ahora las billeteras virtuales ganaron millones de usuarios ofreciendo transacciones fáciles y "lejanas" a la intromisión de los bancos tradicionales. Si un usuario sabe que los fondos que deposite en su billetera digital pueden ser fácilmente debitados por un banco o por la AFIP/ARCA por deudas previas, podrá elegir volver al efectivo físico.-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió a todos los usuarios y consumidores que a partir del próximo lunes 31 de agosto, entra en vigencia la autorización del BCRA, para que los bancos y fintech adapten sus sistemas, que los autorizaría a cobrarse las cuotas pendientes de un préstamo, desde la cuenta bancaria o billetera virtual del cliente moroso. El sistema funcionará con: * Autorización previa: No es un débito compulsivo ni automático para deudas viejas; el usuario debe dar un consentimiento explícito y por única vez al momento de tomar un nuevo crédito. * Notificación obligatoria: La entidad acreedora debe enviar un aviso electrónico al cliente durante el día hábil previo a realizar el débito. * Límite de intentos: Se permite un intento de cobro en la fecha estipulada y un máximo de dos reintentos (a las 48 y a las 96 horas). * Baja inmediata: El usuario puede revocar la autorización de este débito en cualquier momento, tanto en la entidad que otorgó el préstamo como en el proveedor. * Tope de Afectación: Al originarse el crédito, la cuota no puede superar el 30% de los ingresos del tomador para evitar el sobreendeudamiento. * Cuotas fijas: El sistema está diseñado exclusivamente para créditos con importes fijos e iguales durante todo el contrato. * Restricciones: La medida no permite rastrear fondos de forma indiscriminada en cualquier cuenta y excluye de los débitos a los saldos en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o compras de dólar MEP. Gialluca afirmó que esta nueva normativa impulsada por el Gobierno Nacional a través del BCRA que busca contener “el alza de la morosidad no bancaria”, no beneficiará a los deudores morosos, al contrario, está diseñada para facilitar el cobro a los bancos y fintechs, reduciendo las opciones del deudor para retener sus fondos si entra en mora. Por otra parte, los deudores * Pierden el "refugio" de las billeteras: Antes, si un banco quería cobrar una deuda de una cuenta bancaria tradicional (CBU), muchos usuarios movían su dinero a billeteras virtuales (CVU) como Mercado Pago o Ualá para proteger su sueldo o ingresos. A partir de agosto de 2026, ese "escondite" desaparece si se firmó la autorización. El sistema automatiza el alcance sobre cualquier cuenta a nombre del deudor en bancos o billeteras que haya vinculado al sacar el crédito, y si bien, la cuota no superara el 30% de los ingresos, el débito se ejecutará automáticamente, dejando con menos dinero disponible de forma inmediata a la persona para otros gastos corrientes. El único "beneficio" indirecto a largo plazo, se da en que el sistema debita la cuota a tiempo, ahorrando los costosos intereses punitorios por pago fuera de término, también disminuye el riesgo de caer en el Veraz o en la Central de Deudores del BCRA, manteniendo abierta la posibilidad de sacar futuros créditos. Por otra parte, aparecen críticas de bancos y proveedores de crédito apuntando a que solo se puede cobrar de la cuenta donde se depositó el préstamo, esto genera dudas de uso práctico, ya que pocas entidades querrán transferir los fondos del crédito hacia una cuenta de su competencia directa. Tampoco se podrán computar intereses ante eventuales retrasos de pago.



