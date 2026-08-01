Con una destacada jornada científica el Hospital de la Madre y el Niño culminó los festejos por su 50° aniversario





La actividad fue acompañada por el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, e incluyó una serie de capacitaciones para el personal de salud de toda la provincia sobre distintos temas relacionados a la atención materno – infantil y disertaciones a cargo de profesionales locales y de nivel nacional.

Este viernes, 7 de agosto, en los Galpones “C” y “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital, el Hospital de la Madre y el Niño desarrolló una amplia jornada científica que dio cierre a los festejos por su 50° aniversario, conmemorado el pasado 3 de agosto y que fue destinada a profesionales de salud y estudiantes de carreras afines de universidades e instituciones de nivel terciario, locales.

El importante evento, también transmitido a toda la provincia por plataforma Zoom, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia; la diputada provincial justicialista, la doctora Cristina Mirassou; subsecretarios y directores del nivel central de la cartera sanitaria; directores de hospitales y centros de salud; y otros funcionarios provinciales.

Al referirse a la jornada, que tuvo una gran adhesión y más de 500 inscriptos, Atencia señaló que la formación permanente del recurso humano permite fortalecer la calidad de la atención y “estar un paso adelante de las necesidades sanitarias que pueden surgir por parte de la población”.

En ese marco, remarcó que el Hospital de la Madre y el Niño constituye uno de los establecimientos más emblemáticos del sistema público de salud provincial junto al Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, resaltando que cinco décadas de funcionamiento ininterrumpido reflejan el compromiso sostenido del Gobierno de Formosa “con una política sanitaria que reconoce a la salud como una verdadera cuestión de Estado”.

Asimismo, puso en valor a las distintas actividades académicas ofrecidas en este día, ya que están abiertas a los profesionales de toda la provincia, lo cual favorece la incorporación de nuevos conocimientos en cuanto a los diferentes temas desarrollados y a la actualización de los equipos de salud, tanto de la Capital como del interior para fortalecer el trabajo en red.

En ese sentido, subrayó también el gran avance de la telemedicina local, promovida por el Ministerio de Desarrollo Humano con encuentros que se dan, por ejemplo, entre el Hospital Interdistrital Evita y el Hospital Central y los hospitales distritales del interior, posibilitando interconsultas y una atención especializada en el lugar de residencia de los pacientes, evitando que tengan que trasladarse a la Capital para encontrar respuestas a sus problemas de salud.

Inversión permanente en salud

Por último, el titular de la cartera sanitaria mencionó “estamos en un momento donde a nivel nacional se vienen restringiendo todos los aportes para las provincias”.

En este sentido, enfatizó que pese a la significativa reducción de los fondos nacionales, el Gobierno de Formosa, continúa invirtiendo materia sanitaria, dando respuestas a las necesidades de salud de la población,garantizando medicamentos, infraestructura, equipamiento y recurso humano, lo que evidencia una administración prolija y ordenada“que tiene un rumbo trazadopor el Modelo Formoseño, formado con mucha generosidad por el gobernador Gildo Insfrán y que hoy está dando sus frutos”, concluyó.

Formación continua

Por su parte, el director del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Víctor Fernández, indicó que la jornada fue todo un éxito y superó todas las expectativas en cuanto a los inscriptos y participantes “con lo cual estamos realmente muy contentos”, mencionó.

Agregó, que se trató de una valiosa oportunidad para sumar y enriquecer saberes, intercambiar experiencias y proyectar nuevas estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de atención de los pacientes, recordando que el nosocomio es un centro de referencia en la atención materno-infantil en toda la provincia.

Asimismo, resaltó la participación de reconocidos especialistas como la doctora Ángela Gentile, referente nacional en infectología pediátrica y vacunación, y de otros profesionales de prestigiosas instituciones nacionales “como el Hospital Sardá y el Hospital Garrahan” cuyas disertaciones aportaron herramientas y conocimientos fundamentales para continuar robusteciendo el sistema sanitario público de Formosa.











