Recuperaron dos motocicletas robadas y aprehendieron a un sospechoso

• Buscan detener a uno de los implicados

La Policía de Formosa recuperó dos motocicletas que habían sido sustraídas en distintos puntos de la ciudad y detuvo a uno de los imputados.

El primer procedimiento se produjo días atrás, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cuatro acudieron a calle Salta al 3.700, del barrio Virgen del Rosario y entrevistaron a una mujer, de 33 años, quien denunció la sustracción de su Motomel Blitz 110 negra.

Minutos después, tomaron conocimiento que la motocicleta estaba secuestrada por integrantes de la Comisaría Seccional Quinta, con la captura del presunto autor del hecho.

La segunda intervención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Distrito Cinco de la Unidad Regional Uno, el lunes último por la mañana, en un camino vecinal del barrio Tiro Federal.

Los investigadores secuestraron allí una Honda Wave, que interesa en una causa por "Robo calificado", con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, sustraída del playón de estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Gobernador Gutnisky.

La investigación permitió reunir elementos probatorios que posibilitaron individualizar al presunto autor, por lo que continúan las diligencias para aprehenderlo.

En ambos casos, el detenido y ambos rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.