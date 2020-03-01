Más de 120 emprendedores serán protagonistas del Festival por el 96° Aniversario de Ingeniero Juárez

El director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ingeniero Juárez, Francisco Pérez, encabezó una reunión organizativa con los más de 120 emprendedores que participarán del gran Festival por el 96° Aniversario de la ciudad, oportunidad en la que se ultimaron detalles del evento y se recordó el trabajo de capacitación que el Municipio viene desarrollando de manera permanente para fortalecer este importante sector.

El encuentro se realizó en el Polideportivo Municipal, donde además se repasaron aspectos vinculados a la organización de los espacios de venta, la atención al público y las normas bromatológicas e higiénico-sanitarias, capacitaciones que los emprendedores recibieron previamente como parte del acompañamiento que impulsa la gestión municipal.

Pérez destacó que este trabajo no es una acción aislada, sino el resultado de una política sostenida en el tiempo para brindar oportunidades a quienes apuestan al trabajo y al crecimiento mediante sus propios emprendimientos. En ese marco, recordó que los puestos fueron asignados mediante sorteo y de manera totalmente gratuita, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes.

Los más de 120 emprendedores ya están preparados para ser parte del gran Festival por el 96° Aniversario de Ingeniero Juárez. Con el mismo entusiasmo, compromiso y talento de siempre, se preparan para ofrecer el fruto de su trabajo a toda la comunidad.

Acompañar a los emprendedores significa fortalecer la economía de las familias juarenses y generar más oportunidades para todos. Por ello, el Municipio sostiene de manera permanente acciones de capacitación, acompañamiento y promoción, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan seguir creciendo.

Desde el Municipio también se invitó a toda la comunidad a recorrer el paseo de emprendedores durante el festival y elegir sus productos, destacando que detrás de cada emprendimiento hay esfuerzo, sueños y muchas ganas de crecer.