Divertida excursión de jóvenes de talleres Super Arte en la Reserva Guaycolec

Los jóvenes y adultos que asisten a los talleres Super Arte, de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, protagonizaron este viernes una excursión a la Reserva Guaycolec.

La jornada se organizó de manera articulada con la Dirección de Turismo de la comuna. El grupo estuvo acompañado por dos operadores turísticos, encargados de guiar una salida que combinó lo recreativo con lo pedagógico.

Ubicada unos 25 kilómetros al norte de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 11, la reserva reúne 150 hectáreas de monte nativo del Chaco Húmedo a la vera del riacho Pilagá. Allí funciona una estación de animales silvestres que resguarda especies autóctonas y sostiene, desde hace años, uno de los principales espacios de educación ambiental de la provincia.

El recorrido por los senderos, el contacto con la fauna y una mañana al aire libre le dieron a la salida un sentido distinto al de la rutina de los talleres.

"Hoy los adolescentes, jóvenes y adultos de la Dirección de Discapacidad, de los talleres SuperArte, van a vivenciar una excursión en la Reserva Guaycolec", expresó la directora de Discapacidad, Silvana Giménez.

La funcionaria detalló que se trata de "una actividad articulada con la Dirección de Turismo", y precisó: "nos acompañan dos operadores turísticos que van a guiar esta actividad recreativa y pedagógica".

"Contamos con alrededor de 35 convocantes. Nos acompaña un día muy caluroso, muy ameno para poder vivenciar esta hermosa experiencia, y sobre todo inolvidable para nuestros alumnos", completó.

La excursión se inscribe en el trabajo cotidiano, un espacio de la Dirección de Discapacidad orientado a la inclusión de personas con discapacidad, ya que los talleres superarte son espacios terapéuticos y está experiencia les dejo a los alumnos una experiencia sensorial con estímulos de la naturaleza y herramientas pedagógicas.

Con esta propuesta al aire libre, la Secretaría de Acción Social amplió la agenda de actividades que impulsa durante el receso invernal.



