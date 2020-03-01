El SPAP optimiza el Zanjón Pluviocloacal Céntrico de Clorinda

El inconveniente que se presenta es que su traza se desarrolla por el interior de las manzanas atravesando terrenos privados lo que dificulta la limpieza que impide el adecuado escurrimiento.

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), ejecuta una obra tendiente a optimizar el escurrimiento del Zanjón Pluviocloacal Céntrico, en la ciudad de Clorinda, con el fin de evitar anegamientos.

Los mismos se realizan en las manzanas N° 13 comprendida entre las calles Rivadavia, Hertelendy, Juan Bautista Alberdi y Libertad, y la N° 23 entre las calles San Vicente de Paul, Rivadavia, Hertelendy y Moreno.

El inconveniente que se presenta en este sector del zanjón céntrico es que su traza se desarrolla por el interior de las manzanas mencionadas, atravesando terrenos privados, lo que dificulta la limpieza de la vegetación que impide un adecuado escurrimiento.

La obra que se ejecuta consiste en la construcción de un conducto pluviocloacal siguiendo la traza del zanjón.

Una vez concluida, se procederá a rellenar el sector por encima del entubado hasta en nivel de terreno natural. Por ello tiene una finalidad sanitaria y ambiental que beneficiará a los vecinos del sector.







