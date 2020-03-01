El Plan Nutrir avanzará con la cuarta semana de entrega de los bolsones alimentarios

Durante el receso de invierno no se toma una pausa y con normalidad se trabaja en los centros de distribución de la ciudad de Formosa habilitados para tal fin.

La coordinadora del Plan Provincial Alimentario Nutrir, la técnica en Agronegocios, Anahí Santander, brindó detalles de cómo está trabajando el programa durante el receso de invierno en la provincia de Formosa.

Esta política pública diseñada por el Gobierno de Formosa en la actualidad abarca a 18.500 familias que son beneficiarias de los bolsones alimentarios en la ciudad capital, donde las entregas se realizan dos veces en el mes. En ese sentido, confirmó que este viernes culminó la tercera semana de trabajo y ya se preparan para la cuarta que comenzará el próximo lunes 20 de julio.

“En la quinta semana que sigue nosotros nos tomamos un tiempo para reorganizar los centros de distribución”, indicó, pero aclaró que “los beneficiarios ya saben que no es un receso, sino una etapa en la que nos ocupamos de acomodar y dejar todo ordenado para arrancar la primera semana de agosto”.

En cuanto a la importancia de esta entrega quincenal, expresó que “las personas siempre están muy agradecidas al Gobierno provincial” por esta ayuda que sigue un calendario de retiro en las diferentes sedes distribuidas estratégicamente en la ciudad de Formosa. En ese sentido, aseguró que la creación del Plan Nutrir emergió para dar contención a las familias que más necesitan de la protección del Estado a través de este tipo de plan alimentario.

Es decir que esa es la principal premisa que se tiene, según detalló, precisando que se conforma la entrega del bolsón en un 80% de productos frescos y 20% de alimentos secos, aunque “siempre estamos condicionados por la cuestión climática, ya que el programa se abastece de lo que producen en la provincia las familias paipperas”.

En ese sentido, explicó Santander que “entonces vamos entregando productos de temporada, a medida que se van sembrando y cosechando por nuestros pequeños productores”.

Dentro de los productos secos están la leche, el pollo, el arroz, mencionó, alternando también, por ejemplo, “matecocido y chocolatada”.

Por último, recordó que se solventa en su totalidad con fondos provinciales, indicando que “el Gobierno se encarga no solamente de la compra de los productos paipperos y los productos secos, sino también de toda la logística de traslado hasta Formosa Capital y de la distribución después a los siete centros”, necesitando de la mano de obra de “más de 150 personas que están trabajando en la logística”.

Entre las actividades que se ejecutan se encuentra el retiro de los productos, la organización después en el Parque Industrial, para su posterior redistribución en los centros, y luego el armado de cada uno de los bolsones. “Así que es muchísimo lo que se realiza para que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible”, resumió categórica.







