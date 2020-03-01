Crecimiento del salario real interanual en el sector de la construcción

Tras observar y analizar los salarios reales en el sector de la construcción en Argentina, desde la consultora Politiké reflejaron que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del salario real interanual en dicho sector del 1,8% hasta el mes de abril del 2026, siendo de esta forma la segunda jurisdicción con los salarios de mayor crecimiento del noreste del país.

Variación interanual

Por otra parte, a partir de los datos de los Recursos de Origen Nacional del Ministerio de Economía y del IPC publicados por el INDEC, es posible analizar la variación real interanual acumulada de la Coparticipación Federal de Impuestos en lo que va del año 2026.

Al realizar el análisis, se observó que Formosa registra una caída con una variación real del -35,32%, lo que refleja el impacto de la merma en la recaudación nacional debido a la contracción de la actividad económica.

Por otra parte, con respecto a las Transferencias Totales, se constató que la variación interanual real acumulada de las mismas para el mismo periodo de tiempo en la provincia del costado norte de la patria registró una caída del 19,68%, lo que demuestra que Formosa es una de las provincias más afectadas en materia de transferencias por parte del actual gobierno nacional.

Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de noviembre del 2023 y abril del año 2026, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 27.242 empresas con cobertura (30 por día) y 324.513 trabajadores (368 por día).

Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Javier Milei se ha iniciado un proceso que tiende a aumentar el trabajo precarizado.

Informalidad laboral

Al tomar en cuenta los datos proporcionados por el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), se observó cómo creció en el último tiempo la precarización laboral y la informalidad en nuestro país. Al analizar los datos se apreció como, entre principios de 2025 y 2026, las ocupaciones que más crecieron fueron las informales, ubicando la tasa de informalidad laboral en un 44,2% en el primer trimestre del 2026 a nivel nacional.

Parte de esta informalidad se explica porque las familias argentinas no pueden afrontar los gastos en sus hogares, lo que lleva a más del 90% de los nuevos ocupados a trabajar más horas, demostrando que hay una relación directa entre la caída del trabajo formal privado y el aumento del desempleo y el llamado “empleo refugio” o empleos precarios.

Trabajadores registrados

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aborda la evolución del trabajo registrado según la modalidad ocupacional principal, revela una tendencia notable en el período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Durante este tiempo, se ha observado un aumento del desempleo, a partir de una disminución general en la cantidad de trabajadores registrados, acompañada de un cambio significativo en la dinámica laboral desde la asunción del presidente Milei.

Por tanto, resulta destacable el incremento considerable en el número de monotributistas, así como un aumento, aunque en menor medida, de trabajadores autónomos.

Este fenómeno, según se indicó, se produce en un contexto de notable disminución del empleo público y privado, a la vez que se incrementa la cantidad de monotributistas y autónomos sin compensar la pérdida de empleo en relación de dependencia.

Esto implica un reemplazo de puestos de trabajo registrados, que afecta al sistema previsional y de cobertura médica de los trabajadores. Además, este cambio subraya la consolidación del empleo precarizado, que, aunque legalizado, plantea serias interrogantes sobre la calidad del trabajo y la seguridad social de los nuevos trabajadores.















