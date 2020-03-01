Ciclo de Charlas Dale

Una jornada para aprender, conectar y potenciar proyectos

La Municipalidad de Formosa, a través de la Secretaría de Acción Social, invita a participar de “DALE – Ciclo de Charlas”, una propuesta gratuita de capacitación que se realizará este jueves 23 de julio, a partir de las 18 horas, en el Hotel Howard Johnson, ubicado en avenida Dr. Luis Gutnisky 3754.

La iniciativa propone un espacio de aprendizaje, inspiración y encuentro, pensado para incorporar nuevas herramientas, descubrir oportunidades, fortalecer proyectos y conectarse con otras personas que también apuestan por crecer.

Esta primera edición contará con la participación de Sebastián Lezcano y Matías Read, quienes compartirán conocimientos, experiencias y herramientas prácticas para acompañar el desarrollo de ideas, emprendimientos y proyectos.

La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa. Además, al finalizar la jornada se entregarán certificados de participación a los asistentes.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera virtual mediante el siguiente formulario: Inscribirse a DALE – Ciclo de Charlas

También podrán inscribirse de manera presencial en José María Uriburu 544.

Desde la Municipalidad de Formosa se invita a emprendedores, comerciantes, estudiantes y vecinos interesados a participar de esta jornada de capacitación e intercambio, destinada a brindar nuevas herramientas y generar oportunidades de crecimiento personal y profesional.



