Capacitación para la atención en salud mental en el Centro de Salud “Dr. Mario Krimer”

El equipo de salud actualizó conocimientos e incorporó herramientas para brindar una respuesta oportuna y adecuada, especialmente ante situaciones de emergencia en salud mental.

Como parte de las acciones de formación permanente del recurso humano en salud que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para fortalecer la calidad de la atención, el servicio de Psicología del Centro de Salud "Dr. Mario Krimer" llevó adelante una nueva capacitación destinada al personal de la institución sobre los lineamientos para la atención de la emergencia en salud mental.

La actividad tuvo como objetivo actualizar y ampliar los conocimientos del equipo de salud sobre esta temática, además de brindar herramientas para el abordaje de personas que atraviesan problemáticas vinculadas a la salud mental, tanto en la atención por consultorio como en situaciones de crisis que requieren una intervención inmediata.

La directora del Centro de Salud "Dr. Mario Krimer", licenciada Roxanna Arce, destacó que "la capacitación permanente es fundamental para que los profesionales puedan actuar con seguridad, sobre la base de criterios unificados y con una mirada integral frente a las distintas situaciones que pueden presentarse en la práctica cotidiana".

Agregó que "contar con herramientas actualizadas permite ofrecer una atención más oportuna, humanizada y acorde a las necesidades de cada paciente, incluyendo aquellos escenarios de emergencia en salud mental".

Asimismo, remarcó que fortalecer los conocimientos en esta área constituye un eje prioritario dentro de la atención primaria. "Estas instancias de formación favorecen el trabajo interdisciplinario y preparan al personal de salud para brindar una atención integral, poniendo siempre en el centro a la personay el respeto por sus derechos", expresó.

Además, hizo hincapié en que el Gobierno de Formosa "continúa apostando a la preparación y capacitación permanente del recurso humano en salud, aun en un contexto nacional muy desfavorable, donde la salud pública viene siendo muy perjudicada debido a las irresponsables medidas tomadas por el Gobierno del presidente Milei”.

"Por el contrario, en nuestra provincia, la formación constituye uno de los ejes para seguir consolidando un sistema público de salud con mayor capacidad de respuesta, basada en una atención gratuita y de calidad para todos los formoseños", afirmó Arce en el cierre.



