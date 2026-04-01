La Municipalidad trabajó en distintos sectores de la ciudad

Este sábado, la Municipalidad de Formosa volvió a estar presente en distintos sectores de la ciudad con tareas concretas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, trabajando de manera simultánea en los barrios 12 de Octubre, República Argentina, El Porvenir y Don Joaquín.

Desde temprano, los equipos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativas de trabajo, desplegaron acciones pensadas para mejorar lo esencial: las calles, los desagües y el entorno donde transcurre la vida diaria.

En el barrio 12 de Octubre los equipos realizaron trabajos de cuneteo con carga directa sobre la calle Coronel Bogado, desde la descarga en el Riacho el Pucú, hacia la Av. 12 de Octubre.

En el barrio República Argentina, se avanzó con la limpieza de canales y cuneteo manual, una tarea que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental para evitar problemas cuando llegan las lluvias.

En El Porvenir, en tanto, las máquinas trabajaron en el cuneteo mecanizado y la reparación de calles principales, mejorando la circulación y acompañando el movimiento cotidiano de vecinos, familias y trabajadores.

Por su parte, en el barrio Don Joaquín, se realizó la limpieza del canal principal con excavadora, una intervención importante para garantizar que el agua escurra correctamente y prevenir inconvenientes.

Detrás de cada una de estas tareas hay algo más que máquinas y herramientas. Hay planificación, hay presencia, y sobre todo, hay una decisión clara de estar cerca, de escuchar y de dar respuestas.



