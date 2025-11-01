Inició la cosecha de mango en Laguna Naineck

El intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacó que, en el marco de la diversificación productiva promovida desde el Modelo Formoseño, en la localidad “ya comenzaron a salir las primeras producciones de mangos”.

Explicó que en la recolección de esta fruta es de suma relevancia “la intervención del CEDEVA, porque es el que brinda el soporte técnico a los productores para ver qué grado de azúcar tiene la fruta y si ya está lista para ser cosechada”.

Según consignó, en una mayor cantidad se está recolectando la variedad “Tommy”, aunque si bien también “hay cosechas del mango oro o formoseño como se lo conoce, que es de un tamaño alargado”.

Siguiendo en la línea productiva, también se refirió a la complicada situación que atraviesa el sector zapallero debido a “la coyuntura económica nacional”.

Advirtió que “el sector productivo de zapallo está pasando un momento complicado, a causa de la apertura indiscriminada de producción extranjera al país”, indicando que esto llevó a que en estos días, “a la provincia de Corrientes y a los mercados del sur argentino hayan llegado cargamentos importante de zapallos provenientes de Brasil”.

Actualmente, “hay muchos productores que están preocupados porque tienen cosechadas toneladas de zapallos y es difícil que los programas provinciales puedan absorber por completo la producción, lo que lleva a ellos tengan riesgo de pérdidas”.

Consideró “un verdadero delirio” lo que ocurre en el país, a consecuencia de las políticas del Gobierno de Javier Milei, de apertura de importaciones y el libre mercado. “Creo que en esto la nueva composición del Congreso de la Nación va a tener que trabajar mucho para ponerle freno a este daño desmedido”, cerró.



