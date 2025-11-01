Formosa brilló en la Instancia Nacional de la Olimpiada de Filosofía

Estudiantes formoseños alcanzaron distinciones y reflejaron la excelencia educativa provincial

La provincia de Formosa reafirmó su compromiso con la excelencia académica y el pensamiento crítico al lograr una destacada participación en la Instancia Nacional de la Olimpiada de Filosofía de la República Argentina, celebrada en San Miguel de Tucumán, la semana pasada.

La delegación formoseña, compuesta por talentosos estudiantes de nivel secundario, no sólo participó activamente en los debates y reflexiones, sino que también regresó con importantes distinciones a nivel nacional.

El evento, que reunió a los jóvenes más destacados en la disciplina de todo el país, sirvió como plataforma para que los alumnos formoseños demostraran su profundidad analítica y su capacidad para abordar las problemáticas contemporáneas bajo la luz del pensamiento filosófico.

En este marco, el estudiante Joaquín Mauricio Arce de la E.P.E.S N° 51 "José Gervasio Artigas" recibió el Segundo Premio por su ensayo en el Nivel I (Ciclo Básico Secundario) titulado "Hacer llevadera la tristeza".

Mientras que, el estudiante Ramiro Alejandro Paredes de la EPES N° 10 "Carlos Pellegrini" del Nivel II (Ciclo Secundario Orientado), fue reconocido con la Primera Mención Especial por su habilidad dialéctica y su originalidad al abordar el ensayo "La angustia como crisis existencial y las raíces a la desconexión"

El éxito alcanzado es el resultado del esfuerzo conjunto de los alumnos, la dedicación de sus docentes asesores Mariano Andrés Gómez y Rolando Horacio Michatek –quienes acompañaron y prepararon a la delegación–, y el apoyo constante de la Coordinación de Ciencias y. Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia.



