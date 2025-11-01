El cónsul de la República del Paraguay y autoridades de la UNA visitaron el Polo Científico

Una jornada de vinculación académica y cooperación internacional

En el marco de las acciones impulsadas por el Consulado de la República del Paraguay en Formosa, se desarrolló una jornada de vinculación institucional que reunió a referentes académicos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y autoridades del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. El encuentro tuvo como propósito afianzar la cooperación entre ambas instituciones y abrir nuevas líneas de trabajo conjuntas en beneficio de las comunidades de ambos países.

Durante la visita, el cónsul jefe de misión, Carlos Eduardo Ruíz Barboza, destacó la importancia de generar espacios de intercambio que permitan establecer objetivos comunes y articular capacidades. Señaló: “Este tipo de encuentros permiten que ambas instituciones se conozcan, identifiquen prioridades y consoliden vínculos internacionales orientados al desarrollo académico, científico y social”.

La delegación de la UNA estuvo integrada por José Román, coordinador de Investigación y Posgrado; Celso Cárdenas, coordinador Académico de Educación a Distancia; Noelia Páez, coordinadora Académica de la Licenciatura en Logística y Transporte; Mirtha León, coordinadora de Extensión Universitaria en Logística; Cintia Franco, coordinadora Académica de Tecnologías de la Producción; y Nancy Godoy, coordinadora de Extensión en Tecnología de la Producción.

Durante la jornada, las autoridades fueron recibidas por el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, y representantes del Polo Científico participaron de un recorrido guiado por sus instalaciones, en el que conocieron proyectos estratégicos, laboratorios especializados, líneas de investigación en marcha y los distintos programas de innovación tecnológica que se impulsan desde la institución.

El intercambio permitió identificar oportunidades de articulación en áreas como formación profesional, innovación productiva, investigación aplicada y extensión universitaria. Tanto la UNA como el Polo coincidieron en que la complementariedad de capacidades y trayectorias constituye una base sólida para el desarrollo de iniciativas conjuntas a corto y mediano plazo.

Este encuentro se consolidó como un nuevo paso en la construcción de un vínculo institucional sostenido entre Paraguay y Formosa, basado en la integración académica, la investigación y la innovación.



