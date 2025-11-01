Doctor de la Universidad Nacional de Córdoba resaltó las políticas que promueve Formosa destinadas a los emprendedores

A pesar de la crisis nacional, se sigue generando espacios, formación y capacitación, como la que se brindó para gestores de incubadoras y empresas

El doctor Andrés Colombo, director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y consultor en ciencia y tecnología, encabezó la capacitación a gestores de incubadoras y empresas, que culminó el jueves 20 en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa (PCT&I).

Por tal motivo, en esa jornada se entregaron los certificados del programa formativo “De la Idea al Impacto: Fortalecimiento Estratégico para el Acompañamiento de Emprendimientos Innovadores”, coordinado por el destacado profesional, en una iniciativa articulada entre el sector público, privado y académico.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Colombo destacó al Gobierno provincial al señalar que “desde la gestión pública se siguen generando espacios y organizaciones de apoyo a los emprendedores”.

Y subrayó que “es un trabajo que lo viene haciendo la provincia en un momento muy particular”, debido al contexto actual de “crisis macroeconómica que golpea a nivel nacional de punta a punta en todos los ámbitos”. “Esto me parece muy positivo”, subrayó categórico.

En cuanto a la capacitación, explicó que allí se trabajó en la organización y la estructura, como también la planificación estratégica, “para lograr que sea mucho más eficiente el apoyo que se les brinda a los emprendedores de la provincia de Formosa”.

Por tanto, los gestores que participaron de ella “se llevaron una herramienta de planificación, un programa de actividades para el año que viene planteado por cada institución, pero, además, vinculaciones con otras instituciones del ecosistema provincial”, sostuvo.

Y resaltó que esto les va a permitir “eficientizar sus programas y actividades a partir del trabajo colaborativo con otras instituciones, impulsando de este modo el surgimiento de más emprendimientos y empresas en la provincia”.

Ese es el objetivo que persigue este programa que se pensó con la idea de generar una “articulación pública privada y esa es la sinergia que hace que los ecosistemas sean más dinámicos”, entendiendo que “en la mayoría de las provincias existen una serie de instituciones que apoyan el desarrollo y la creación de empresas”, consignó.

Aunque también reconoció, en ese sentido, que, “muchas veces, lo que falta son mecanismos para que el trabajo sea en conjunto y permita que el apoyo sea mucho más efectivo para lograr que se creen áreas o espacios, regiones, ecosistemas que sean propensos para el desarrollo emprendedor”.

Inclusive, puede atraer a “emprendedores de otros lugares, que quieran venir a una provincia en particular porque visualizan que hay un grupo nutrido de instituciones que los pueden ayudar”.

En tal sentido, valoró lo que está haciendo Formosa, asegurando que “me encanta venir y ver cómo la gente está comprometida con el desarrollo provincial a través de las instituciones como en este caso”, además “de la dotación de recurso humano tanto en la gestión como en los emprendedores y estudiantes trabajando en distintos programas”.

Colombo señaló como un ejemplo de esto al Ideatón 2025, impulsado como espacio de encuentro destinado a impulsar ideas que transformen desafíos en propuestas creativas y aplicables.

En ese evento, organizado el jueves 20 en el PCT&I, se reunió a jóvenes, estudiantes, docentes, emprendedores y profesionales que trabajaron junto a mentores para construir soluciones innovadoras.

Y aseguró que, “a partir de mantenerse en el camino del desarrollo”, esta “es provincia con una oportunidad excepcional”, ya que “pese a la crisis macroeconómica que estamos atravesando a nivel nacional, en Formosa se está discutiendo cómo seguir creando incubadoras y cómo articularlas entre ellas”.

Se apunta también a la evolución en el desarrollo del ecosistema y el trabajo en red. Por tanto, valoró “todo lo que se viene realizando desde la gestión pública con estos espacios y las organizaciones de apoyo”. “Esto me parece muy positivo” aún “cuando la crisis nos golpea de punta a punta en todos los ámbitos”, cerró.















