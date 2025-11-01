Detuvieron a dos sujetos implicados en causas judiciales

• Las recorridas preventivas se acentúan en diferentes sectores de la ciudad



Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a dos sujetos por los delitos de “Exhibiciones obscenas y hurto”, y secuestraron una balanza que interesaba en otra causa judicial.

Ambos procedimientos se concretaron este lunes y el primero fue por la mañana cuando personal de la brigada investigativa de la dependencia realizaba recorridas preventivas en cercanías de la Escuela Provincial de Educación Primaria (E.P.E.P) N° 30, del barrio Eva Perón.

Allí detectaron la presencia de un hombre, conocido por sus frondosos antecedentes, quien al notar la presencia de los policías intentó darse a la fuga, pero fue detenido y constataron que estaba implicado en una causa por “Hurto”.

Luego, alrededor de las 19:30 horas, personal de la guardia de la subcomisaría realizaba recorridas en el móvil policial por los distintos barrios de la jurisdicción.

Allí identificaron al sujeto de 23 años, que está involucrado en un hecho de “Exhibiciones obscenas”, procediendo a su detención.

Por otra parte, se secuestró una balanza que interesa en una causa judicial, en el marco de distintas acciones para prevenir hechos delictivos.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.







