Por el Día de la Madre, las ferias paipperas y de Soberanía Alimentaria, comercializarán chivito formoseño





El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, confirmó que el viernes 17 se llevará a cabo una feria especial por el Día de la Madre, en donde, en las ferias paippas y de Soberanía Alimentaria, se comercializará chivito formoseño proveniente de los paipperos del oeste provincial.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), precisó que “en este momento, hay veterinarios trabajando en la zona de Ramón Lista, El Potrillo, comunidades y barrios, en lo que respecta a la sanidad caprina”.

“También, se está llevando a cabo un relevamiento ya que es necesario saber la cantidad de producción para llevar el frigorífico móvil, realizar allí los trabajos pertinentes y luego trasladar los chivitos hasta la ciudad de Formosa”, añadió.

Asimismo, puso en valor “que este trabajo es posible gracias a la planificación y apoyo del Gobierno de Formosa”, lo que permite que “la calidad de la producción sea muy buena y los precios de excelencia”.

“A través de estos trabajos de comercialización se beneficia a los productores paipperos y a los consumidores, ya que por su bajo valor, se cuida la economía familiar y compran un producto local con calidad garantizada”, cerró.



