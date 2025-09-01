Nuevo despliegue de los militantes de la Unidad por el Modelo Formoseño en los barrios San Juan Bautista y El Pucú

Durante la mañana de este martes 7 de octubre, se llevaron adelante dos importantes operativos de salud destinado a los vecinos de los barrios San Juan Bautista, El Pucú y de otros aledaños a ese sector capitalino, en donde se llevaron a cabo más de 5700 prestaciones de salud.

Estuvo a cargo de un grupo de profesionales de salud, militantes de la Unidad por el Modelo Formoseño, que se congregaron, una vez más, para ofrecer numerosos servicios de salud gratuitos y dar respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo, de quienes más necesitan.

“Una actividad realizada con mucho sentimiento por todos los compañeros del Partido Justicialista (PJ)”, dijo el uno de los representantes del equipo militante, el doctor Manuel Cáceres.

Seguidamente, expresó su preocupación “y la de los compañeros, por todos los cambios que se están dando a nivel nacional y lo que puede llegar a suceder con las políticas sanitarias”.

En ese contexto “el objetivo es fortalecer la atención de salud a la comunidad, trabajando junto a los candidatos a Diputados nacionales por el Frente de la Victoria (FdV)”.

Explicó entonces, que en esta jornada sanitaria “están presentes más de 160 profesionales militantes de la salud de especialidades como: psicología, clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, cardiología, traumatología, urología, endocrinología, dermatología, oftalmología, enfermería, entre otras que, voluntariamente, vinieron a ofrecer sus servicios”.

Afirmó, que el propósito de este tipo de actividades es que “los vecinos tengan la posibilidad de encontrarse con los especialistas para resolver distintos problemas de salud, y que no solo puedan acceder a la consulta, sino que también, según la indicación que le dé el médico, puedan hacerse los estudios complementarios que necesitan y que están a disposición”.

“Luego, con su resultado en mano, pueda ver nuevamente al profesional y resuelva su problema”, agregó.

Además, detalló que eso se debe a que en ambos lugares “trabajamos con la misma logística que incluye, además de las atenciones, “la presencia de los camiones sanitarios, donde se realizan mamografía, ecografía, radiografía y laboratorio”.

Asimismo, destacó la excelente respuesta de los vecinos “que acudieron a esta nueva convocatoria de los militantes de la Unidad por el Modelo Formoseño”.

“Estamos muy orgullosos del modelo sanitario que tiene la provincia, que garantiza los derechos a la salud de las personas, frente a las políticas del actual Gobierno nacional que van en total detrimento de eso” esbozó y añadió que “el propósito es poder seguir sosteniendo y defendiendo el Modelo Formoseño”, aseguró categórico, el doctor Cáceres.

Hechos concretos

Las prestaciones de salud concretadas en la jornada fueron un total de 5748. Entre esas, se hicieron 854 atenciones médicas, 207 odontológicas, 513 oftalmológicas con 490 entregas de anteojos para pacientes de distintas edades.

Asimismo, fueron realizadas 259 atenciones obstétricas para las embarazadas y mujeres en general. En los camiones sanitarios los vecinos pudieron acceder a mamografías y ecografías que alcanzaron un total de 170, entre ambos estudios.

Se efectuaron también, 514 entregas de medicamentos, 390 de repelentes y larvicidas, y 648 de kits odontológicos compuesto por pasta y cepillo dental.

A eso, se sumaron 943 atenciones del servicio de enfermería, la aplicación de 59 dosis de vacunas, más 23 extracciones de muestras para análisis de laboratorio y 18 para la determinación de Grupo y Factor Sanguíneo.

Se agregaron206 consultas atendidas por el servicio social y23 de la Junta Evaluadora de discapacidad. Los nutricionistas hicieron 156 atenciones, los especialistas en diabetes y sobrepeso 50, y los especialistas en Tuberculosis 10.

En ambos puntos, los vecinos tuvieron también la oportunidad de comprar productos ofrecidos por el PAIPPA, de acercar a sus mascotas para la vacunación y desparasitación gratuitas. Y las niñas y niños pudieron disfrutar de una mañana con actividades recreativas, juegos y pintacaritas.

“Cerca de la casa y muy completos”

Otra de las médicas militante del PJ, la doctora Lidia Liebretch expresó su alegría por la cantidad de vecinos que se dieron cita durante la mañana “no solo de los barrios San Juan Bautista y El Pucú, sino también de Sagrado Corazón, Villa del Rosario, Laura Vicuña, 16 de Julio, 12 de Octubre, La Colonia, Liborsi, y otros”.

“Estamos muy contentos porque vinieron a aprovechar una gran cantidad de servicios de salud, totalmente gratuitos, cerca de su casa o lo más cercano posible y muy completos”, sostuvo.

“Una atención de diez puntos”

Un vecino del barrio Villa del Rosario que se asistió al operativo realizado frente al Centro de Salud El Pucú, don Ramón Bobadilla, agradeció a los militantes de la Unidad por el Modelo Formoseño por las atenciones que recibió.

“Realmente, se atendieron casi todas las necesidades de la gente. Yo, por ejemplo, solicité una atención médica que por supuesto me dieron. Luego aproveché y me corté el cabello y vi a otros vecinos que llevaron a vacunar a sus mascotas”.

“Todo gratis y muy bien organizado”, subrayó destacó la presencia “de muchos especialistas”.

“Por ejemplo, si uno estaba perdido buscando ser atendido, había jóvenes que te conducían hasta el lugar preciso. En pocas palabras, brindaron una atención de diez puntos”, cerró el vecino.







