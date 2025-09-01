La segunda 2° edición del Festival Regional del Alfajor ya tiene ganadores





En la tarde del sábado 4, inició en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” la nueva edición de la Fiesta Regional del Alfajor con más de 150 emprendedores formoseños y de las provincias del Norte Grande.

Al igual que el año anterior, se eligieron los tres mejores alfajores y el premio revelación, todos escogidos por haber logrado un producto novedoso, de calidad y con ingredientes naturales y propios de la zona.

El 1° puesto fue para Nancy Encina de Herradura, con el alfajor de algarroba y maní, con banana y un corazón de dulce de leche. La pastelera, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), que “como la algarroba tiene sabor a cacao, me pareció perfecto combinarlo con maní y además, para mí, la banana y el dulce de leche siempre deben estar en un alfajor ya que los considero ingredientes estrellas”.

También, comentó que es profesora de Lengua, pero que hace 11 años es pastelera y que en junio de este año abrió en la ciudad capital “Praliné”, su emprendimiento de cosas dulces.

El 2° puesto fue para Malvina Candia de Pozo del Tigre con su emprendimiento “Repostería Chaguaya”, quien expresó estar “muy contenta, porque no imaginé que podía llegar a ganar”.

“Vine para que las personas de acá conozcan mis productos, lo que producimos en mi localidad”, declaró y agradeció “a todos los que hicieron posible este evento, a las autoridades gubernamentales que nos dieron esta oportunidad”.

Gabriela Gallardo, de El Colorado, obtuvo el tercer puesto con “Fan de lo dulce” y el alfajor corazón de mango con tapa de cacao, chocolate semi amargo y mermelada artesanal de mango.





“Siempre confié en mi producción, pero el premio fue sorpresivo. Estoy feliz que se reconozcan los productos formoseños”, cerró.





El premio revelación fue para la capitalina Marina Musin de Sweets Delivery de Postres, con el alfajor de flan.





“El alfajor solo lo traje para competir y pensé mucho en una receta que sea original, rica y que a la gente le llame la atención. Estoy feliz porque que lo logré”.





“Emprender vale la pena y este es un premio al esfuerzo de todo mi equipo, porque sin ellos nada sería posible”, concluyó.







