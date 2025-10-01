Jornada de concientización y capacitación sobre la flora y la fauna silvestre en Cambio Zalazar

Se llevó a cabo una Jornada de concientización sobre fauna y flora silvestres en la EPEP N° 146 “Cornelio Saavedra” de Posta Cambio Zalazar organizada por la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental con la Dirección de Registro, Control y Fiscalización ambos pertenecientes al Ministerio de la Producción y Ambiente, junto al personal del serpentario del Regimiento de Infantería de Monte 29.

Se desarrolló en dos etapas: en el horario de la mañana y con la participación de los alumnos de la EPEP N° 146 y la EPES N°39 se brindó información de relevancia sobre la fauna y flora presentes en la provincia de Formosa con énfasis en el Bañado La Estrella, haciendo hincapié sobre los Monumentos Naturales de la Provincia y en especial al yaguareté por ser una especie paragua, en peligro crítico de extinción e indicador del ambiente.

En el horario de la tarde, la actividad estuvo destinada a los agentes de las fuerzas de seguridad como ser la Policía de Seguridad Vial de la Provincia, la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) y la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE), por ser los aliados para la conservación.

Entre los temas más destacados dentro de la capacitación fueron el marco legal y sus aplicaciones con infracciones y sanciones a través de actas aplicando las leyes de protección, tráfico de fauna, manejo de faunas silvestres, bienestar animal seguido de la parte práctica de manejo de ofidios.

Del mismo modo, el pasado 23 de octubre, se capacitó a los agentes de UEPE y UEAR en la capital. Este curso sobre el manejo de fauna silvestre se viene desarrollando desde el 2024, capacitando a más de 150 agentes de las diversas fuerzas como son Bomberos de la Policía de la provincia, UEPE, UEAR, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Juzgado Federal.

Cabe mencionar que la provincia de Formosa es conocida por su rica biodiversidad y belleza natural. Tanto la flora como la fauna de esta región son únicas y diversas. Se destaca por su abundancia de especies de fauna mayor, además de poseer una enorme superficie la cual podría contener números significativos de ejemplares de las mismas, las que requieren de importantes extensiones con vegetación sin alteraciones destacadas. A muchas de sus especies se las categoriza, en listados nacionales o mundiales, como especies en peligro de extinción

La educación y el compromiso comunitario son claves para conservar nuestro patrimonio natural, asegurando de esta manera un futuro sostenible y armonioso con el ambiente.



