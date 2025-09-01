Ultimas Noticias

Impulsa tu Negocio, conoce las líneas de financiamiento del Banco Formosa



El Banco Formosa en un trabajo en conjunto con el ministerio de Economía, la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial, presentará este 15 de octubre a las 18 horas en el Galpón G del Paseo Costanero la oferta de servicios financieros disponibles del Banco Formosa, detallando la forma de operar cada servicio, sus características y las ventajas que ofrece cada instrumento financiero.

Dicha charla está orientada a emprendedores, profesionales y empresas a participar, y tiene por objetivo acercar información clave sobre las alternativas y beneficios que la entidad bancaria ofrece para potenciar la actividad económica en la provincia.

Durante la jornada se presentarán las distintas líneas de productos y servicios financieros diseñados para acompañar las necesidades de los sectores productivos y comerciales, con el objetivo de contribuir a la consolidación y crecimiento de los proyectos locales.

La actividad busca brindar una visión práctica de cómo acceder a herramientas que promuevan el desarrollo de sus negocios.