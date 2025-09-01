Impulsa tu Negocio, conoce las líneas de financiamiento del Banco Formosa

El Banco Formosa en un trabajo en conjunto con el ministerio de Economía, la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial, presentará este 15 de octubre a las 18 horas en el Galpón G del Paseo Costanero la oferta de servicios financieros disponibles del Banco Formosa, detallando la forma de operar cada servicio, sus características y las ventajas que ofrece cada instrumento financiero.Dicha charla está orientada a emprendedores, profesionales y empresas a participar, y tiene por objetivo acercar información clave sobre las alternativas y beneficios que la entidad bancaria ofrece para potenciar la actividad económica en la provincia.Durante la jornada se presentarán las distintas líneas de productos y servicios financieros diseñados para acompañar las necesidades de los sectores productivos y comerciales, con el objetivo de contribuir a la consolidación y crecimiento de los proyectos locales.La actividad busca brindar una visión práctica de cómo acceder a herramientas que promuevan el desarrollo de sus negocios.



