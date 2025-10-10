El CID logra la Certificación Triple Impacto y consolida un modelo de Internet Verde

El Centro de Inclusión Digital (CID) obtuvo la Certificación Triple Impacto por su compromiso económico, social y ambiental, reivindicando su modelo de Internet Verde, que se alinea a los principios de la nueva Constitución Provincial, la cual incorporó los derechos ambientales y digitales.

El Centro de Inclusión Digital (CID) marcó un hito en Formosa al obtener la Certificación Triple Impacto, reivindicando un modelo público-privado de conectividad con compromiso social y ambiental que genera desarrollo económico, conocido como Internet Verde, demostrando ser una herramienta efectiva de las políticas públicas de Formosa, que en la nueva Carta Magna otorgó rango constitucional a los derechos ambientales y de cuarta generación.

El CID, del barrio capitalino Salvador Gurrieri, implementa el programa de Inclusión Digital en articulación con el Gobierno de Formosa, REFSA Telecomunicaciones y la Cooperativa de Trabajo Solidaridad Limitada. “El objetivo del centro es cerrar la brecha digital y para cumplir con esta misión fundacional desplegamos la infraestructura necesaria y la capacidad operativa que nos permite, hoy, llevar conectividad de calidad a más de 3.000 familias formoseñas”, remarcó el coordinador del CID, Daniel Castellini.

Asimismo, en el centro funciona la Radio Digital y se ofrecen equipos informáticos y aulas para actividades de alfabetización digital, como Clubes Digitales donde niños y niñas de 6 a 10 años aprenden los conceptos iniciales de robótica, eventos gamer, capacitaciones laborales, en Inteligencia Artificial, entre otras.

Todo esto se da a través de un entramado en el que se vincula a organismos del Gobierno de Formosa, buscando desarrollar en la comunidad habilidades propias de la era digital, en un marco de igualdad de oportunidades. También se llevaron adelante actividades de otra índole: asesoramiento para pensiones por discapacidad e incluso operativos para completar la documentación personal.

El dictamen del Comité de Certificación, tras la auditoría realizada el 27 de agosto por la certificadora OIA, destaca que la cooperativa cumple con el Protocolo de "Certificación Triple Impacto" en el Nivel 1 para la venta de servicios de Internet e IPTV, reconoce su capacidad técnica y el profundo sentido social y ambiental.

Innovación Ecológica y Liderazgo: la vanguardia del Internet Verde

El CID adoptó un enfoque proactivo en sintonía con la gestión provincial y se alinea con los principios fundamentales de la nueva Constitución Provincial (aprobada este año), que obligan a implementar mecanismos para la mitigación y adaptación al cambio climático y otorgan rango constitucional a derechos como el acceso al conocimiento, la conectividad y el empleo digital.

El Centro pretende liderar un proceso de implementación de políticas verdes en la provincia: es el primer establecimiento público de Formosa en adoptar un modelo energético sustentable, utilizando diversos sistemas de aprovechamiento integral de la energía solar.

Entre las tecnologías implementadas para disminuir la huella de carbono, el centro cuenta con:

• Más de 160 paneles solares capaces de generar 370 W cada uno.

• Un sistema que permite un ahorro del 30% de energía.

• Dos estaciones de carga solar para vehículos eléctricos.

Infraestructura, conectividad y derechos

El Centro de Inclusión Digital es en suma una herramienta estratégica del Estado Provincial, generando la infraestructura para garantizar la conexión entre la red de fibra óptica provincial con las viviendas, lo que se denomina “última milla”.

La Certificación Triple Impacto, entonces, se inscribe en la política provincial que prioriza derechos, promueve la sustentabilidad, la soberanía tecnológica y energética, y la alianza con el sector privado. El CID demuestra que es posible construir un futuro sustentable desde el territorio, con equidad y desarrollo social.



















