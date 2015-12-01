Se recuperaron varias motocicletas en capital e interior

Las tareas de investigación se registraron en Laguna Blanca, Ingeniero Juárez y barrios de la ciudad de Formosa

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron tres motos: Yamaha YBR, Gilera Smash y Honda XR de150 cilindradas, durante trabajos de campo realizados en los últimos días.

La primera intervención tuvo lugar el lunes último, cuando un hombre denunció que desconocidos le sustrajeron el rodado de su vivienda del barrio Hipólito Irigoyen, de la capital provincial.

De inmediato, los investigadores de la Unidad Regional Uno hicieron averiguaciones y analizaron las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

Horas más tarde, en medio de recorridas preventivas por la calle Larrea al 1.000 del barrio Mariano Moreno, observaron una motocicleta con características similares a la sustraída.

Al verificar los números de motor y chasis con la base de datos de la Dirección General de Informática, se estableció que registraba pedido de secuestro.

El segundo procedimiento se concretó ese mismo día, a las 18:45 horas, cuando efectivos de la Comisaría Laguna Blanca tomaron conocimiento sobre la sustracción de una Gilera Smash en el barrio San Blas de esa localidad.

De inmediato, personal policial desplegó un operativo de búsqueda por distintos sectores y halló el rodado a los pocos minutos.

El último caso estuvo a cargo de miembros de la Brigada de la Unidad Regional Seis, en el marco de una investigación por la sustracción de una Honda XR 150 cilindradas en el barrio Virgen del Carmen de Ingeniero Juárez.

Tras un intenso trabajo, los investigadores localizaron y secuestraron la motocicleta sustraída.

En todos los casos, los rodados fueron trasladados a las dependencias policiales y reconocidos por sus propietarios; mientras que la investigación sigue para individualizar a los autores. (Con foto).





LUCHA CONTRA EL ABIGEATO

Secuestraron carne y evitaron la faena clandestina de un vacuno





• Durante su huida, los cuatreros dispararon contra los policías





Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) frustraron la sustracción de un animal vacuno y secuestraron carne en medio del procedimiento en un establecimiento ganadero de Monteagudo, ubicado a la vera de la Ruta Provincial N° 2.

El hecho tuvo lugar cuando efectivos policiales fueron alertados por el administrador del lugar, quien comunicó que su capataz sorprendió a tres individuos que salían del potrero con productos cárnicos de una vaca.

Ante la presencia del trabajador rural, los abigeos efectuaron disparos, presumiblemente con un rifle, en dirección a los policías y huyeron hacia el interior del campo.

De inmediato, el personal policial acudió al lugar e implementó un operativo con medidas de seguridad y armamento, lo que permitió recuperar dos cuartos de carne abandonados a la vera de la ruta.

Luego los integrantes de UEAR efectuaron un relevamiento en la zona y localizaron el lugar de la faena, donde hallaron restos del animal y de un ternero recién nacido, cría de la vaca sacrificada.

Luego de justificar la propiedad del vacuno mediante el boleto de marca y señal, se hizo entrega del producto cárnico al damnificado en carácter de depósito judicial.

La Policía continúa con la investigación del caso, a fin de identificar, detener y poner a los autores del ilícito a disposición de la Justicia provincial.



