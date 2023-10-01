Recuperaron dos motocicletas mediante una rápida intervención

• La participación de vecinos fue de vital importancia

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron dos motos, en diferentes intervenciones en esta ciudad capital.

En el primer caso, una mujer denunció la sustracción de su Mondial Max de 110 cilindradas, de su vivienda ubicada por la calle Vicente López y Planes al 1.300.

Luego, los policías realizaron las tareas de campo y hallaron la motocicleta oculta en un descampado del barrio 20 de Julio.

En otro procedimiento, un hombre denunció que un desconocido le sustrajo la moto de su domicilio de la calle Luís Zambrini.

De inmediato, los integrantes de la fuerza investigaron el caso y gracias al aporte de los vecinos ubicaron y secuestraron el rodado, que fue trasladado hasta la dependencia policial.

El propietario lo reconoció, acreditó la propiedad, recuperó su moto y agradeció el eficiente trabajo policial.

La investigación sigue para individualizar a los autores del ilícito.



